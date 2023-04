Márquez-Ersatz Lecuona (Honda): «Er ist die Referenz»

Da Marc Márquez immer noch nicht fit ist, wird Iker Lecuona zurück ins MotoGP-Paddock kehren und auf der Repsol Honda des achtfachen Weltmeisters Platz nehmen. Derweilen versucht Joan Mir, eine Kehrtwende herbeizuführen.

Repsol-Honda-Star Marc Márquez verkündete am Mittwoch, dass sein Genesungsprozess des ersten Mittelhandknochens an der rechten Hand noch andauert, weshalb der 30-Jährige das Wochenende in Jerez verpassen wird. Die Honda Racing Coporation nannte als Ersatzmann nicht wie gewohnt Stefan Bradl, sondern setzt in Jerez auf HRC-Superbike-Fahrer Iker Lecuona. Der Spanier war bereits 2020 und 2021 mit KTM in der MotoGP unterwegs und wird am Freitag zum ersten Mal auf der RC213V Platz nehmen.

Der 23-Jährige kennt den Circuito de Jerez – Ángel Nieto sowohl aus seiner GP-Zeit als auch aus dem vergangenen Jahr in der Superbike-WM. «Zuallererst wünsche ich Marc eine schnelle Genesung», schob der Spanier voraus. «Er ist in der MotoGP die Referenz und ich denke, nicht nur die Fans, sondern auch die Fahrer vermissen ihn sehr. Für mich ist es eine unglaubliche Chance, zurück in die MotoGP zu kommen und mit dem Team meiner Träume zu fahren. Dies vor den spanischen Zuschauern zu tun, ist etwas sehr besonderes.»

Trotz der Euphorie blieb Lecuona realistisch. «Es wird ein anstrengendes und hartes Wochenende. Ich habe mich in den letzten anderthalb Jahren voll und ganz auf die Superbike-WM konzentriert, weshalb ich mich erst einmal wieder an die MotoGP gewöhnen muss. Außerdem muss ich ein völlig neues Bike kennenlernen. Ich werde natürlich mein Bestes geben und sehen, was am Ende dabei herauskommt.»

Stammfahrer Joan Mir hingegen hofft in Jerez nach einem verhaltenen Saisonstart auf Steigerungen. Nachdem er den Argentinien-GP aufgrund eines Sturzes im Samstagssprint ausfallen lassen musste, stürzte der Mallorquiner in Texas und verließ Amerika damit erneut mit Null Punkten. «Es wird das erste Mal sein, dass ich vor den spanischen Fans in den Repsol-Honda-Farben fahre», begann Mir stolz. «Ich hoffe, wir können uns am Wochenende weiter verbessern. Auch wenn das Rennen in Austin nicht wie geplant verlief, haben wir wichtige Fortschritte erzielt, die ich in Jerez bestätigen möchte. Ich mag die Strecke und freue mich auf das Wochenende.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück



WM-Stand nach 6 von 40 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.