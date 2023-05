Marc Márquez: Le-Mans-Teilnahme ist weiter fraglich

Riesenandrang bei der Pressekonferenz in Jerez: Marc Márquez erklärte seine Nicht-Teilnahme

Verpasst Marc Márquez nach Las Termas, Texas und Jerez auch den Le-Mans-GP? Einige Anzeichen deuten darauf hin. Der Honda-Star ist immer noch nicht schmerzfrei.

Marc Márquez hat bei seinem Besuch am vorletzten Donnerstag beim Jerez.-GP offengelassen, ob er sich beim Le-Mans-GP (14. bis 16. Mai) wieder auf seine Honda RC213V schwingen wird. Der 30-jährige Spanier erklärte beim GP von Spanien, drei unabhängige Ärzte-Teams hätten ihm von der Teilnahme in Jerez abgeraten.

Aus dem Umfeld von Marc Márquez war aber im Paddock auch zu hören, dass bei der Operation des ersten Mittelhandknochen an der rechten Hand in der Nacht vom 26. auf den 27. März nach dem Crash gegen Oliveira in Portimão der Bruch mit winzigen Schrauben fixiert wurde, die beim Honda-Star immer noch Schmerzen verursachen, wenn er auf dem Motorrad ein Bremsmanöver simuliert.

Ob sich diese Situation gebessert hat, werden Marc und die Ärzte am Beginn der kommenden Woche beurteilen. Dann wird entschieden, ob die Rückkehr beim GP de France auf dem anspruchsvollen Circuit Bugatti Sinn macht oder nicht.

In Le Mans sind pro Runde sechs heftige Bremsmanöver zu absolvieren. Die Belastung beim Bremsen selbst und beim Abstützen am Lenker ist auf dieser Stop-and-Go-Piste also beträchtlich.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Jerez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Binder, Bagnaia, Miller © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Da die Titelchancen bei reeller Betrachtung für den WM-Achtzehnten (er liegt 80 Punkte hinter Leader Pecco Bagnaia) auf null gesunken sind, könnte die Rückkehr auf Juni verschoben werden. Dann finden in Mugello (11. Juni), auf dem Sachsenring (18. Juni) und in Assen (25. Juni) drei Grand Prix statt, bei denen bei insgesamt sechs WM-Läufen mehr Punkte zu holen sind als in Frankreich mit einem nicht perfekt verheilten Mittelhandknochen.

Da das Kalex-Chassis, auf das Márquez große Hoffnungen setzt, in Le Mans aller Voraussicht nach nicht eingesetzt wird, weil es nicht genug Exemplare davon gibt und es von Joan Mir nur eine Runde und den anderen Stammfahrern gar nicht getestet wurde, sind von Honda in Le Mans ohnedies keine Wunderdinge zu erwarten.

Falls Marc Márquez für den Frankreich-GP absagen muss, dürfte Stefan Bradl wie in Texas als Ersatzfahrer nominiert werden. Eigentlich ist der Bayer für den GP de France als Experte bei ServusTV vorgesehen.

In Jerez steuerte Superbike-Pilot Iker Lecuona die Repsol-Honda, weil Stefan Bradl als Wildcard-Pilot mehr testen und ausprobieren konnte als bei einem Auftritt in Repsol-Farben.

Zur Erinnerung: Marc Márquez hat bisher nur sieben WM-Punkte auf seinem Konto – dank Platz 3 im Sprint von Portimão, wo er ausserdem sensationell die Pole-Position erkämpft hat.

MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.