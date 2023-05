Fabio Di Giannantonio: «Nicht weit von Top-Plätzen»

Der Gresini-Ducati-Pilot kommt den Top-Ergebnissen immer näher, wie sein achter Platz in Le Mans beweist. Joan Mirs ehemaliger Crew-Chief Frankie Carchedi erweist sich als Glücksfall für den Italiener.

«Ich bin in den letzten Rennen sehr gereift, denn das Team hat mir sehr genau erklärt, wie man ein MotoGP-Motorrad fährt. Ich verstehe jetzt, wie ich das Beste aus dem Motorrad herausholen kann. Letztes Jahr habe ich nur versucht zu pushen», verriet Fabio Di Giannantonio nach dem GP de France den Kollegen von gpone.com.

Mit dem achten Platz beim GP von Frankreich erzielte Fabio Di Giannantonio sein bestes Ergebnis in dieser Saison. Er wiederholte damit seine Leistung vom letzten Jahr auf dem Sachsenring, wo der Fahrer des Teams Gresini Racing zum ersten Mal in einem MotoGP-Rennen in den Top-10 landete. Nach einem komplizierten ersten Jahr als Rookie sucht der 24-Jährige den endgültigen Durchbruch unter der tatkräftigen Anleitung von Frankie Carchedi, Joan Mirs ehemaligem Crew-Chief bei Suzuki.

Obwohl das neue Duo bereits Fortschritte gemacht hat, kämpft der Römer 2023 noch immer mit Startproblemen, wie sein 15. Platz in der Meisterschaft zeigt, 16 Punkte hinter seinem neuen Boxenkollegen Alex Márquez und 69 hinter dem WM-Führenden Francesco Bagnaia.

In einer Saison, in der sich die Desmosedici GP bisher als das Motorrad erwiesen hat, das es zu schlagen gilt, weil es sowohl mit Pecco Bagnaia als auch in den Händen der Satellitenfahrer triumphierte, ist «Diggia» tatsächlich der einzige Vertreter der Ducati-Truppe (mit Ausnahme des verletzten Enea Bastianini), der noch nicht in den Genuss eines Podiumsplatzes gekommen ist, sich aber mit einiger Beständigkeit am Rande der Top-10 bewegt.

Was die Zahlen jedoch nicht berücksichtigen, sind die Gefühle des Fahrers, der immer mehr davon überzeugt ist, auf dem richtigen Weg zu sein. «Ehrlich gesagt, es lief bisher gut», sagte Fabio nach dem achten Platz in Le Mans. «Es war eine meiner besten Leistungen in der MotoGP. Der Rückstand auf den ersten Platz war kleiner als je zuvor, nur 15», während das Podium nur 10" entfernt war. Das bedeutet, dass wir nur zwei oder drei Zehntel pro Runde entfernt sind, mehr oder weniger. Das heißt, wir wachsen und kommen näher.

Der Römer ist froh, nicht zu weit hinter Fabio Quartararo und Brad Binder ins Ziel gekommen zu sein, die mit 0,8 und 2,2 sec Vorsprung auf den siebten beziehungsweise sechsten Platz kamen. Und «Diggia» ist überzeugt, dass der 15. Platz im Qualifying-1 ein besseres Ergebnis verhindert hat.

«Wenn man in der MotoGP von ganz hinten startet, ist es schwierig, aufzuholen und gleichzeitig mit den Reifen sorgfältig umzugehen und einen guten Rhythmus zu finden. Aber ich denke, dass ich ein gutes Rennen gefahren bin», ist Fabio überzeugt. «Wir müssen noch einige Dinge in Bezug auf die Elektronik in Ordnung bringen, zum Beispiel die Motorbremse. Das Set-up war perfekt, aber am Ende ist das Motorrad immer noch unberechenbar. Wir machen Fortschritte und können in den nächsten Rennen weiter vorne sein. Wir müssen uns nur im Qualifying verbessern, wo wir bisher immer ein bisschen Mist gebaut haben.»