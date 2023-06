Marc Márquez (Honda/8.): «Muss meine Stärken nützen»

«Ich habe mir mehr erwartet. Aber Mugello ist eine Strecke, die mir immer Kopfzerbrechen macht», stellte Marc Márquez am Freitag in Mugello fest.

Marc Márquez hielt seinen Rückstand am Freitag in Grenzen. Er schnappte sich im FP1 am Vormittag die neuntbeste Zeit und verlor 0,288 Sekunden auf seinen Bruder Alex. Am Nachmittag büßte er als Achter 0,255 sec ein und sicherte sich damit auch den achten Tagesgesamtrang.

«Das war ein mühseliger Freitag und ein Freitag, an dem ich mehr Probleme hatte als erwartet», fasste der 30-jährige Repsol-Honda-Werksfahrer zusammen. «Trotzdem bin ich in beiden Sessions unter die Top-Ten und direkt ins Q2 gekommen. Trotzdem muss ich sagen, dass ich mich schon im FP1 nicht gut gefühlt habe. Ich muss aber erwähnen, dass jedes Jahr zwei, oder drei Strecken im Kalender stehen, auf denen ich viel Mühe habe, und Mugello gehört dazu. Aber immerhin haben wir heute das Ziel erreicht und sind unter den ersten zehn geblieben.»

© Gold & Goose Willkommen in Mugello © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Mugello © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin und Johann Zarco © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli Zurück Weiter

«Natürlich haben wir Probleme, aber es liegt hier nicht nur am Motorrad», räumte Márquez ein, der letztes Jahr in der Toskana auf Platz 10 brauste und dann in die USA abrauschte, um sich zum vierten Mal am rechten Oberarm operieren zu lassen. «Ich muss mich auch selber verbessern und besser fahren. Es gibt Strecken wie in le Mans, auf denen ich sehr schnell bin, dann kommen Pisten wie Mugello, die mir Kopfzerbrechen machen. Ich strenge mich hier um 50 Prozent mehr an als in Le Mans, um schneller zu sein, ich bin noch konzentrierter als in Frankreich, aber es gibt Fahrer, deren Fahrstil besser zu dieser Strecke passt. Ich bin sogar in meiner unglaublichen Saison 2019 hier nur vom 13. Startplatz losgefahren. Immerhin sind wir momentan weiter vorne als damals.»

Maverick Viñales beschwerte sich, weil Marc sich am Ende der FP2-Session hinter den Aprilia-Star klemmte. Das sei kein gutes Beispiel für die jungen Moto3-Fahrer, wetterte er. Er meinte, die Race Direction oder die Stewards sollten sich das einmal anschauen.

«Ja, es ist wahr, das ist nicht die schönste Methode, um die beste Rundenzeit zu fahren», stellte Márquez fest. «Aber im Rennsport musst du deine Stärken ausspielen. Und meine Stärke ist, dass ich schnell fahren kann, wenn ich ein Zugpferd vor mir habe. Dabei hatte ich nicht einmal den harten Vorderreifen drauf, sondern den Soft; aber ich konnte mich anpassen. Manche Fahrer können aus so einem Windschatten nicht Profit schlagen, weil sie nicht wissen, wie man hinterher fährt. Aber ich kann das, also muss ich dieses Können ausnützen. Sorry an Maverick, aber so ist es.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Mugello (9.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:45,436 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,081

4. Brad Binder, KTM, + 0,118

5. Martin, Ducati, + 0,134

6. Bastianini, Ducati, + 0,199

7. Zarco, Ducati, + 0,226

8. Marc Márquez, Honda, + 0,255

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,348

10. Marini, Ducati, + 0,399

11. Viñales, Aprilia, + 0,410

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,416

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,492

14. Miller, KTM, + 0,726

15. Quartararo, Yamaha, + 0,772

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

17. Pirro, Ducati, + 1,052

18. Nakagami, Honda, + 1,070

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,111

20. Oliveira, Aprilia, + 1,129

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,578

22. Mir, Honda, + 2,178

23. Savadori, Aprilia, + 2,397

24. Folger, KTM, + 3,046

MotoGP-Ergebnis, FP2, Mugello (9.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:45,436 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,081

4. Brad Binder, KTM, + 0,118

5. Martin, Ducati, + 0,134

6. Bastianini, Ducati, + 0,199

7. Zarco, Ducati, + 0,226

8. Marc Márquez, Honda, + 0,255

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,348

10. Marini, Ducati, + 0,399

11. Viñales, Aprilia, + 0,410

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,416

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,492

14. Miller, KTM, + 0,726

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

16. Quartararo, Yamaha, + 0,868

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,111

18. Oliveira, Aprilia, + 1,129

19. Pirro, Ducati, + 1,392

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,578

21. Nakagami, Honda, + 1,638

22. Savadori, Aprilia, + 2,397

23. Mir, Honda, + 3,407

24. Folger, KTM, + 3,724

MotoGP-Ergebnis FP1, Mugello (9.6.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:46,121 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,087 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,104

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,180

5. Zarco, Ducati, + 0,214

6. Martin, Ducati, + 0,240

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,279

8. Viñales, Aprilia, + 0,283

9. Marc Márquez, Honda, + 0,288

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,307

11. Pirro, Ducati, + 0,367

12. Rins, Honda, + 0,385

13. Nakagami, Honda, + 0385

14. Miller, KTM, + 0,443

15. Bastianini, Ducati, + 0,680

16. Bagnaia, Ducati, + 0,718

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,768

18. Marini, Ducati, + 0,813

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,321

20. Mir, Honda, + 1,493

21. Oliveira, Aprilia, + 1,732

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,981

23. Savadori, Aprilia, + 2,044

24. Folger, KTM, + 2,361