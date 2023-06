Marc Márquez (Honda): «Nicht mit Podest spekuliert»

In der Anfangsphase: Márquez (93) vor Miller (43), Binder (33), Alex Márquez (73) und Bezzecchi

Marc Márquez flog in der sechsten Runde in der Zielkuve ins Kiesbett

Marc Márquez landete auch bei seinem dritten Sonntags-Rennen in diesem Jahr neben der Piste. Nach dem Mugello-GP meinte er: «Platz 6 oder 7 wäre möglich gewesen.»

«Manchmal stürzt man, weil man über dem Limit des Motorrads fährt», seufzte Repsol-Honda-Star Marc Márquez nach dem Grand Prix auf dem 5,245 km langen Autodromo Internazionale del Mugello. «Ich glaube nicht, dass ich ohne den Crash bis zum Ende mit der Spitzengruppe mithalten hätte können. «Wir waren nicht stark genug für den Kampf um einen Podestplatz. Ich hatte hinten den Soft-Reifen montiert und hätte vielleicht mit Binder mitfahren können. Durch den weichen Reifen hatte ich in den ersten Runden etwas Vorteile, aber ich habe sie nicht genutzt, weil ich mich bemüht habe, das Gas sorgfältig aufzudrehen, um den Hinterreifen zu schonen. Ich dachte, ich muss bereit sein, wenn alle andern nachlassen.»

Aber Marc Márquez stürzte in der sechsten Runde an vierter Position, er stand unter Druck seines Bruders Alex. Trotzdem lag zu diesem Zeitpunkt ein Top-3-Ergebnis nicht außer Reichweite.

«Ja, man weiß es nie genau… Aber nach dem Training konnte ich mir ausrechnen, dass ich für Platz 6 oder 7 in Frage komme», stellte der 89-fache MotoGP-Sieger fest, der seit Misano im Oktober 2021 nicht gewonnen hat.

