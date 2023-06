GASGAS bestätigt: Folger fährt auf dem Sachsenring

Pol Espargaró musste sein MotoGP-Comeback erneut aufschieben, deshalb kommt beim Motorrad Grand Prix Deutschland der Bayer Jonas Folger zum Einsatz. Das bestätigte das GASGAS Factory Racing Tech3 Team nun offiziell.

Wie von SPEEDWEEK.com angekündigt wird auf dem Sachsenring doch noch ein Deutscher in der Königsklasse MotoGP antreten: Jonas Folger ersetzt ein weiteres Mal Pol Espargaró, weil der Katalane elfeinhalb Wochen nach seinem schweren Portimão-Crash noch keine Freigabe für ein Comeback erhielt.

Dazu erklärte Tech3-Teammanager Nicolas Goyon: «Pol hatte am Dienstag einen medizinischen Check, aber leider hat er das grüne Licht von den Ärzten noch nicht erhalten. Er braucht noch ein bisschen Zeit, um sich voll zu erholen. Das Team ist ein bisschen traurig, weil wir wirklich gehofft hatten, dass er in Deutschland zurückkehren würde, und ich weiß, dass es für ihn eine große Enttäuschung ist, weil er so hart gearbeitet hat, um bereit zu sein. Wir können nur abwarten und ihn weiter unterstützen.»

Als Ersatzmann kommt zum fünften Mal Jonas Folger zum Einsatz. «Er hat gute Erinnerungen an 2017 und freut sich, deswegen hoffen wir, dass wir gemeinsam ein gutes Wochenende haben werden», ergänzte Goyon.

«Ich freue mich sehr, den Deutschland-GP bestreiten zu können», bestätigte Folger, der 2023 bereits sieben unerwartete Punkte sammelte. «Es ist ein besonderer Ort für mich, ich habe gemeinsam mit Tech3 sehr besondere Erinnerungen an den Sachsenring, weil wir dort 2017 das beste Ergebnis meiner Karriere erreicht haben», kam der 29-jährige Bayer beim Gedanken an seinen zweiten Platz im MotoGP-Rennen von 2017, geschlagen nur von Sachsenring-König Marc Márquez, ins Schwärmen. «Ich glaube, dass es einige Emotionen wecken wird, ich bin aber voll motiviert für das Wochenende. Ich freue mich sehr darauf», bekräftigte Jonas.

MotoGP-Ergebnis, Mugello (11. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 23 Rdn in 41:16,863 min

2. Martin, Ducati, + 1,067 sec

3. Zarco, Ducati, + 1,977

4. Marini, Ducati, + 4,625

5. Binder, KTM, + 8,925

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,908

7. Miller, KTM, + 10,999

8. Bezzecchi, Ducati, + 12,654

9. Bastianini, Ducati, + 17,102

10. Morbidelli, Yamaha, + 17,610

11. Quartararo, Yamaha, + 17,861

12. Viñales, Aprilia, + 19,110

13. Nakagami, Honda, + 21,947

14. Di Giannantonio, Ducati, + 25,906

15. Augusto Fernández, KTM, + 26,500

16. Pirro, Ducati, + 30,150

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 38,001

18. Savadori, Aprilia, + 38,662

19. Folger, KTM, + 1:18,912 min

– Alex Márquez, Ducati, 9 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 13 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Mugello (10. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 11 Runden

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,369 sec

3. Martin, Ducati, + 0,952

4. Zarco, Ducati, + 1,009

5. Marini, Ducati, + 3,668

6. Miller, KTM, + 3,772

7. Marc Márquez, Honda, + 3,905

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,062

9. Bastianini, Ducati, + 6,431

10. Quartararo, Yamaha, + 6,458

11. Binder, KTM, + 6,458

12. Oliveira, Aprilia, + 6,672

13. Viñales, Aprilia, + 7,930

14. Di Giannantonio, Ducati, + 11,508

15. Pirro, Ducati, + 14.344

16. Morbidelli, Yamaha, + 16,666

17. Nakagami, Honda, + 16,725

18. Savadori, Aprilia, + 17,247

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 21,596

20. Augusto Fernández, KTM, + 35,212

21. Folger, KTM, + 46,189

WM-Stand nach 12 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 131 Punkte. 2. Bezzecchi 110. 3. Martin 107. 4. Binder 92. 5. Zarco 88. 6. Marini 72. 7. Miller 62. 8. Quartararo 54. 9. Aleix Espargaró 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 41. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 7. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 211 Punkte. 2. KTM 118. 3. Aprilia 92. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 195. 2. Mooney VR46 Racing 182 Punkte. 3. Red Bull KTM Factory Racing 154. 4. Ducati Lenovo Team 149. 5. Aprilia Racing 107. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 68. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.