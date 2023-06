Achtung, Satire! Die Honda-Lichtblicke vermehren sich

Marc Márquez in Mugello: Crash in der sechsten Runde beim Kampf um Platz 4

Bisher gibt es kein Anzeichen, dass Honda nach dreieinhalb tristen Jahren einen Ausweg aus dem MotoGP-Schlamassel findet. Aber die positiven Aspekte mehren sich. Man muss nur genau hinschauen.

Ist der Ruf erst ruiniert, lebst du weiter ungeniert, lautete eine Devise von Wilhelm Busch. Deshalb reagiere ich bestenfalls amüsiert, wenn ich als Honda-Hater bezeichnet werde, nur weil ich mitunter Kritik an Honda übe, speziell dann, wenn sich der weltgrößte Motorradhersteller in der prestigeträchtigsten Motorradrennserie der Welt drei Jahre lang nach Leibeskräften blamiert.

Aber ich verstehe die Situation der Honda-Fans und bemühe mich deshalb redlich, jetzt einmal eine positive Zwischenbilanz der MotoGP-Saison 2023 zu ziehen, in der Marc Márquez nach 6 von 20 Grand Prix bereits 15 WM-Punkte gehamstert hat. Gäbe es keine Sprints, wäre er noch punktelos. Der 59-malige MotoGP-Sieger macht sich also das neue Format sehr geschickt zunutze.

Die Honda-MotoGP-Lichtblicke 2023:

1.) Marc Márquez nähert sich seiner Bestform. Er fuhr in Mugello an beiden Tagen aus der ersten Startreihe los und stürzte am Sonntag erst in der sechsten Runde; in Portimão kam er nur zwei Runden plus drei Kurven weit.

2.) Marc Márquez hat sich in der Fahrer-WM beim Italien-GP sprunghaft vom 19. auf den 18. Platz verbessert. Wenn er in diesem beängstigendem Tempo weitermacht, könnte bis zum Saisonende der hartnäckige Vorstoss in die Top-Ten Wirklichkeit werden.

3.) Die Behauptung, der Texas-GP-Sieg von LCR-Honda-Pilot Alex Rins 2023 sei eine Eintagsfliege gewesen, lässt sich spielend entkräften. Der Spanier stellte die beispiellose Schlagkraft der Honda RC213V bei den nächsten drei Grand Prix eindrucksvoll unter Beweis, indem er null Punkte einsammelte.

4.) Der unverständliche Vorwurf, man könne den HRC-Managern wegen ihrer untauglichen MotoGP-Maschinen den Verdacht der vorsätzliche Körperverletzung an den Fahrern nicht ersparen, entbehrt jeder Grundlage. Denn momentan sind nur zwei der vier Stammfahrer (Mir und Rins) verletzt.

5.) In der Konstrukteurs-WM hat Honda zuletzt mustergültige Konstanz bewiesen, indem der sechste und letzte Platz drei Jahre (2020 bis 2022) beschlagnahmt und nie leichtfertig aus der Hand gegeben wurde. 2023 nützt Honda die Yamaha-Schwäche gnadenlos aus und rückte in der Konstrukteurs-WM auf den vorletzten Platz vor. Dass Honda die doppelte Anzahl an Bikes im Feld hat, ist nützlich, soll jedoch diese respektable Leistung nicht schmälern.

6.) Die Honda-Manager haben seit Jahren bei der Auswahl der Marc-Márquez-Teamkollegen ungeahnte Treffsicherheit und ein goldenes Händchen bewiesen. Jorge Lorenzo und Alex Márquez wurden vor lauter Begeisterung nur ein Jahr behalten; Pol Espargaró sehnte sich schon am ersten Tag zu KTM zurück; der emsige Joan Mir hat 2023 die kühnsten Erwartungen übertroffen und schon fünf Punkte erobert. Kein Wunder, wenn er es sich jetzt getrost leisten kann, sich wegen seiner verheerenden Fingerverletzung womöglich zwei Monate von seinem hinterlistigen Fahrzeug fernzuhalten.

7.) Es soll niemand behaupten, Honda sei in der MotoGP-WM in allen Bereichen chancenlos. In der Sturzstatistik verteidigt Joan Mir mit zwölf Crashes unerbittlich seine Führung, obwohl er in Las Termas und Mugello am Sonntag durch Untätigkeit tapfer allen Versuchen widerstand, diese Führung weiter auszubauen.

8.) Marc Márquez klagte schon 2019, er brauche ein Motorrad, mit dem er nicht jedes Jahr 30 Stürze und unzählige Saves hinnehmen müsse. Tatsächlich wurden auf diesem Gebiet erhebliche Fortschritte erzielt. Denn Márquez crashte zum Beispiel 2022 in Mandalika in 48 Stunden viermal, in Mugello vor einer Woche an drei Tagen nur zweimal. Das erste sturzfreie GP-Wochenende 2023 rückt näher.

9.) Honda hat in diesem Jahr bei allen Sonntags-Rennen gepunktet. Auch hier zeichnet sich eine Steigerung ab, denn 2022 kam beim deutschen WM-Lauf keiner der vier Honda-Fahrer in die Punkte – zum ersten Mal in der Königsklasse seit ca. 40 Jahren.

10.) Alex Rins lag nach dem Texas-GP auf dem dritten WM-Rang. Die Antwort auf die Frage, ob er in den Titelkampf eingreifen kann, ist beantwortet. Denn inzwischen hat die Nummer 42 etwas an Boden verloren – er ist WM-Elfter.

11.) Marc Márquez blickt zwar nach dem holprigen Saisonstart auf einen 116-Punkte-Rückstand auf Bagnaia, das ist aber kein Grund zum Verzweifeln. Denn Pecco lag 2022 nach dem Sachsenring-GP 93 Punkte hinter Quartararo – und drehte den Spieß noch um.

12.) In der Saison 2022 machten sich die Honda-Fahrer in der Fahrer-WM auf den Rängen zwischen 13 und 18 breit. Jetzt sieht die Situation deutlich besser aus: 11. Rins. 16. Nakagami. 18. Marc Márquez. 24. Mir. Und es ist noch nicht aller Tage Abend!