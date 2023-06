Jorge Martin (Ducati/2.): «Wir schließen die Lücke»

Sachsenring-Dominator Jorge Martin platzierte sich mit der Pramac-Ducati am Freitag in Assen auf P2, spricht über das Grip-Level auf dem TT-Circuit und sieht bei VR46-Ass Marco Bezzecchi im Moment noch leichte Vorteile

Der Spanier Jorge Martin hat seine Topform aus den letzten Wochen auch nach Assen mitgebracht. Der Prima-Pramac-Ducati-Star fuhr am MotoGP-Freitag in Assen in der Addition der Zeiten auf Platz 2. Nur 0,130 sec fehlten dem Spanier am Ende auf den entfesselten italienischen Mooney-VR46-Ducati-Reiter Marco Bezzecchi.

Martin, der Dominator vom Sachsenring, fasste seinen ersten Tag in Assen so zusammen: «Ich bin happy. In der Früh habe ich mich mit der Frontpartie des Motorrades aber noch nicht wirklich wohl gefühlt. Ich hatte ein wenig Probleme in den schnellen Kurven.»

Die Ausgangslage ist für den 25-jährigen Madrilenen jedoch erneut durchaus viel versprechend. „Wir haben dann ein paar Änderungen gemacht und ich habe mich am Nachmittag wirklich gesteigert – in Sektor 4 war ich dann sogar der schnellste. Ich fühle mich selbstbewusst. In Moment hat Bezzecchi zwar noch das gewisse etwas mehr. Es ist nicht viel, wir schließen die Lücke und ich hoffe, dass wir morgen mit ihm kämpfen können.»

Martin berichtet über die Verhältnisse auf der Piste: «In der Früh in der ersten Session hatten wir sehr viel durchdrehende Hinterreifen, es fühlte sich an wie viel zu Power am Hinterrad. Das ist ein Symptom dafür, dass der Grip nicht sonderlich gut ist. Am Nachmittag habe ich mich in diesem Bereich etwas besser gefühlt. Das heißt, die Piste wird sauberer und wir werden wohl noch schneller und schneller.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Assen (23. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:32,063 min

2. Martin, Ducati, + 0,130 sec

3. Miller, KTM, + 0,155

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Viñales, Aprilia, + 0,245

6. Quartararo, Yamaha, + 0,278

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,345

8. Brad Binder, KTM, + 0,386

9. Marini, Ducati, + 0,406

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,518

11. Zarco, Ducati, + 0,606

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,731

13. Oliveira, Aprilia, + 0,738

14. Nakagami, Honda, + 0,872

15. Bastianini, Ducati, + 0,892

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,043

17. Augusto Fernández, KTM, + 1,117

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,241

19. Marc Márquez, Honda, + 1,422

20. Savadori, Aprilia, + 1,432

21. Bradl, Honda, + 1,438

22. Lecuona, Honda, + 1,657

23. Folger, KTM, + 2,337

MotoGP-Ergebnis FP1, Assen (23. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:32,246 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,314 sec

3. Alex Márquez, Ducati, + 0,368

4. Zarco, Ducati, + 0,516

5. Quartararo, Yamaha, + 0,558

6. Marini, Ducati, + 0,635

7. Nakagami, Honda, + 0,735

8. Martin, Ducati, + 0,821

9. Miller, KTM, + 0,841

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,175

11. Binder, KTM, + 1,240

12. Bagnaia, Ducati, + 1,252

13. Augusto Fernández, KTM, + 1,342

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,387

15. Oliveira, Aprilia, + 1,427

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,647

17. Bastianini, Ducati, + 1,656

18. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,695

19. Bradl, Honda, + 1,743

20. Savadori, Aprilia, + 1,809

21. Marc Márquez, Honda, + 1,865

22. Lecuona, Honda, + 2,117

23. Folger, KTM, + 2,495