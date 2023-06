Jonas Folger (GASGAS): «Nicht so weit weg vom Rest» 23.06.2023 - 20:41 Von Günther Wiesinger

© GASGAS Jonas Folger auf der GASGAS © F.Glänzel Jonas Folger Zurück Weiter

Jonas Folger suchte sich am Freitag in Assen immer wieder einen guten Windschatten und hielt sich dicht hinter den anderen Ersatzfahrern. «Am Samstag will ich 1:33 min fahren», hat er sich vorgenommen.