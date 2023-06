Jonas Folger (14.): Schneller als die Polizei erlaubt

Jonas Folger war heute vor dem Warm-up in Assen im Grunde schon 320 Euro ärmer, denn er hatte es bei der Fahrt zum TT-Circuit ziemlich eilig. Trotzdem reiste der GASGAS-Pilot am Abend nach Platz 14 zufrieden heim.

Jonas Folger (29) sammelte bei seinem sechsten du letzten Auftritt im GASGAS Factory Racing Tech3-Team zum dritten Mal am Sonntag Punkte ein, landete auf Platz 14 und drehte im Finish einige Runden, die schneller waren als jene von Vordermann Stefan Bradl. Aber eine Schwachstelle besteht weiter: Folger lag nach der ersten Runde bereits 4,5 Sekunden zurück, Bradl als 16. nur 3,3 Sekunden.

«Ja, ich bin nach einigen Grand Prix in den letzten Wochen ein bisschen geknickt heimgereist, weil ich zu viel Rückstand hatte. Aber heute fahre ich wirklich zufrieden heim, weil heute der Abstand zum Rest des Felds und zum Stefan diesmal am Schluss nimmer so groß war. Das hat mich schon ein bisschen zufriedengestellt.»

«Der Stefan hat heute bestimmt einen schweren Tag gehabt. Aber ich habe mir im Frühjahr das Ziel gesetzt, ich möchte am Ende vom Jahr bis auf eine Sekunde am Stefan dran sein, dann bin ich zufrieden. Schön langsam sind wir daran, dieses Ziel zu erreichen. Der Stefan ist in meinen Augen ein guter Testfahrer, er muss meine Referenz sein. Deshalb müssen wir mit dem Abschneiden hier zufrieden sein. Das Team war auch super happy.»

Übrigens: Zum ersten Mal bei den drei gemeinsamen Auftritten in Texas, Jerez und Assen brausten beide deutschen Fahrer in die Punkteränge.

In Assen stürzte fast jeder MotoGP-Fahrer mindestens einmal, weil die Michelin-Vorderreifen stark zu wünschen übrig liessen. Offenbar hatten die Franzosen nicht mit der Hitze gerechnet und die falschen Compounds geliefert.

«Ja, ich habe gestern im Sprintrennen den harten Vorderreifen gefahren, der hat mir auch Probleme bereuet, ich bin fast gestürzt damit. Man hat halt den harten genommen, weil man gemeint hat, er würde zu den Temperaturen passen. Aber der hat einfach nicht so gut funktioniert. Deshalb haben wir uns heute vorne für den Medium, also für den K-Compound entschieden. Wir waren die einzigen neben dem Taka, die diese Mischung genommen haben. Ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden war damit. ich bin ja ein paar Runden hinter Augusto gefahren, er hatte den harten Vorderreifen. Und ich habe genau auf den Stellen aufgeholt, wo der Vorderreifen halten muss und beansprucht wird. Das war bei uns eine gute Wahl. Der Unterschied vom harten K auf den Medium wirklich minimalst war.»

Jonas Folger gab heute in Assen schon auf dem Weg vom Hotel zur Rennstrecke ein bisschen zu viel Gas. Er brauste mit 130 durch eine 100 km/h-Zone – und wurde von der Polizei gestoppt. «Ja, ich sollte dann eine saftige Strafe zahlen. Außerdem haben sie mich 20 Minuten aufgehalten. Ich bin dann erst 40 Minuten vor dem Beginn des Warm-ups im Paddock gewesen. Normal bin ich immer eine gute Stunde vorher dort. Der Polizei wollte 320 Euro kassieren. Ich habe gesagt: ‘Das kann nicht sei.’ Ich habe ihm dann gebeten, er soll mir das schriftlich schicken, dann schaue ich mir das daheim noch genauer an.»

Übrigens: Wie Jonas Folger merkten auch die anderen MotoGP-Fahrer heute nicht, wer nach den 26 Runden die karierte Flagge schwenkte. Es handelte sich um die 40-jährige Niederländerin Annemiek van Vleuten, die beste Rennradfahrerin der Gegenwart, mehrfache Weltmeisterin, Olympiasiegerin und Olympia-Zweite von Tokyo.

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe





WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.