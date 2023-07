Die MotoGP-Stars und Legenden beim Goodwood-Festival

Beim «Goodwood Festival of Speed» sind sowohl zahlreiche MotoGP-Legenden als auch aktuelle Stars anzutreffen

Vom 13. bis 16. zieht das «Goodwood Festival of Speed» hunderttausende Motorsportbegeisterte ins englische West Sussex. In diesem Jahr können die Fans ihre MotoGP-Helden und Legenden dabei hautnah erleben.

Seit 1993 wird das Goodwood Festival of Speed vor der spektakulären Kulisse des «Goodwood House» in West Sussex, Großbritannien ausgetragen und zieht jährlich hunderttausende Motorsport-Fans aus der ganzen Welt an. Zum 30-jährigen Jubiläum bietet das Festival vom 13. bis 15. Juli 2023 über 600 Autos und Motorräder aus der Geschichte des Rennsports und zeigt diese gemeinsam mit den Legenden und Stars der jeweiligen Sportarten.

Das Highlight ist ein 1,86 km langes Bergrennen, der «Hill Climb», der sich durch das Zentrum der Veranstaltung schlängelt. Jedes Jahr verwandelt sich dieser Straßenabschnitt, der zur Spitze des Hügels führt, in eine der anspruchsvollsten Rennstrecken des Motorsports. Für die Hersteller, Fahrer und Rennteams ist dies eine Chance, ihre Maschinen und ihr Fahrkönnen zu präsentieren. So ist neben bekannten Formel1-Stars ist auch die MotoGP-Szene zahlreich vertreten.

Für das Ducati-Werksteam werden am Wochenende Weltmeister Pecco Bagnaia und Enea Bastianini vor Ort sein. Das Red Bull KTM Factory Racing Team schickt den aktuell WM-Vierten Brad Binder ins Rennen, während im GASGAS-Werksteam Pol Espargaró sein lang ersehntes Comeback auf einem Rennmotorrad geben wird. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Augusto Fernández ist der Spanier sowohl am Samstag als auch am Sonntag vor Ort.

Testfahrer Lorenzo Savadori vertritt beim Goodwood-Festival das Aprilia-Werksteam, während das CryptoDATA RNF MotoGP Team am Samstag mit Miguel Oliveira und am Sonntag mit Raúl Fernández vertreten sein wird.

Zu den aktuellen Stars der Königsklasse gesellt sich eine Reihe von MotoGP-Legenden. Hierzu zählen der 15-fache Weltmeister Giacomo Agostini, Honda-Legende Mick Doohan sowie weitere Größen wie Freddie Spencer, Casey Stoner, Kevin Schwantz und Wayne Gardner. Damit bietet das Festival of Speed einen einzigartigen Querschnitt der Helden, die den Sport zu dem gemacht haben, was er heute ist - und derer, die ihn weiterhin gestalten.

Die Bergrennen können live auf der Website der MotoGP sowie auf deren Social-Media-Kanälen verfolgt werden.