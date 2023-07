IRRC Imatra: Joey den Besten (30) tödlich verunglückt

Das zweite Rennen der IRRC Superbike in Imatra wurde von einem schweren Unfall überschattet. Der 30-jährige Niederländer Joey den Besten stürzte in der Einführungsrunde und erlag später seinen Verletzungen.

In der Aufwärmrunde für das zweite Superbike-Rennen der International Road Racing Championship (IRRC) auf dem 4,950 Kilometer langen «Jarno Saarinen Circuit» in Imatra setzte heftiger Regen ein. Die Fahrer rollten in die Boxenstraße, um auf Regenreifen umzurüsten. Nach einer 30-miütigen Pause wurde die Veranstaltung fortgesetzt.

Gerade als die Fahrer aus der Einführungsrunde zurück in die Startaufstellung rollten und der Rennleiter das Rennen freigeben wollte, wurde die Startprozedur plötzlich abgebrochen. Zu Beginn der langen Gegengeraden hatte Joey den Besten augrund von Aquaplaning die Herrschaft über sein Motorrad verloren und war links neben die Strecke geraten und gegen einen Lichtmast geprallt.

Die Verletzungen des 30-jährigen Niederländers erwiesen sich als so schwerwiegend, dass die Ärzte sein Leben nicht retten konnten.

Den Besten war seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der IRRC-Gemeinde. 2014 und 2017 gewann er die Gesamtwertung der Supersport-Klasse, 2015 und 2016 beendete er diese Kategorie hinter dem Tschechen Marek Červený an der zweiten Stelle. Danach wechselte er in die Superbike-Klasse, die er 2021 an der dritten Stelle abschloss.

Die laufende Saison begann für den Besten mit zwei dritten Plätzen auf seiner Heimstrecke in Hengelo. Auf dem Schleizer Dreieck holte er sich 19 weitere Zähler und den ersten Lauf in Finnland beendete er als viertbester IRRC-Pilot an der achten Stelle. Nach sechs von zwölf Rennen liegt er in der IRRC Superbike an der vierten Stelle.

Schon vor vier Jahren wurde die Traditionsveranstaltung in Finnland von einem tragischen Unglück überschattet, als der Schweizer Mathias Gnägi tödlich verunglückte. Und am Tag genau 23 Jahre nach seinem berühmten Namensvetter Joey Dunlop, der bei einem Rennen in Tallinn (Estland) sein Leben lassen musste, starb nun auch Joey den Besten.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden.