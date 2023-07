Pecco Bagnaia kann 2023 Geschichte schreiben

In der zweiten Saisonhälfte können die MotoGP-Fahrer noch einige Meilensteine erreichen. Denn während acht Fahrer auf ihren ersten Sieg warten, könnte Pecco Bagnaia der erfolgreichste Ducati-Pilot aller Zeiten werden.

Mit Francesco Bagnaia (4), Marco Bezzecchi (2), Alex Rins (1) und Jorge Martin (1) brachte die Saison 2023 in den ersten acht Grand Prix bereits vier verschiedene Rennsieger hervor. Während andere Fahrer im MotoGP-Feld immer noch ihrem ersten MotoGP-Sieg hinterherjagen, könnte sich Weltmeister Bagnaia in den verbleibenden zwölf Rennen zum erfolgreichsten Ducati-Piloten der Geschichte krönen.

Das Warten auf den MotoGP-Sieg

Marco Bezzecchi erreichte beim Argentinien-GP seinen ersten MotoGP-Triumph, genau wie Jorge Martin auf dem Sachsenring. Im aktuellen Starterfeld verbleiben daher nur acht Piloten, die bislang noch kein Rennen in der Königsklasse gewonnen haben.

Hierzu zählen Johann Zarco (Prima Pramac Ducati), Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing), Pol Espargaró und Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing Tech3), Raúl Fernández (CryptoData RNF Team), Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) sowie Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu).

Pecco Perfetto

Im Rennen um den erfolgsreichsten italienischen MotoGP-Fahrer liegt Pecco Bagnaia nach seinem 15. MotoGP-Sieg bei der Dutch TT in Assen nun gleichauf mit dem Drittplatzierten Andrea Dovizioso. MotoGP-Legende Valentino Rossi führt mit 89 Siegen vor Giacomo Agostini (68). Während Bagnaia von dieser Bestmarke noch weit entfernt ist, könnte sich der 26-Jährige noch in diesem Jahr zum erfolgreichsten Ducati-Piloten krönen. Aktuell liegt er mit 15 Siegen hinter Casey Stoner (23) auf Platz 2.

Das Duell der Franzosen

Bislang wurden 98 Grand-Prix-Rennen von Franzosen gewonnen, weshalb Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) und sein Landsmann Fabio Quartararo (Yamaha) in diesem Jahr die Chance haben, den 100. GP-Sieg für ihr Land einzufahren.

Auch in der Siegstatistik geht es zwischen den Franzosen eng her. Während Zarco mit 16 GP-Siegen verteilt über alle Klassen führt, ist ihm «El Diablo» mit bislang zwölf Siegen dicht auf den Fersen. In der MotoGP-Klasse ist Quartararo derweilen mit elf Siegen der erfolgreichste französische Fahrer der Geschichte. Auf Platz 2 liegt mit großem Abstand Régis Laconi, der 1999 seinen einzigen Sieg in der 500-ccm-Klasse feierte.

Die Alleskönner

Mit seinem Sieg in Austin reiht sich Alex Rins (Suzuki und Honda) in die Liste der Fahrer ein, die in der MotoGP-Ära auf zwei Fabrikaten siegreich waren. Hierzu gehören außerdem Jack Miller (Honda und Ducati), Andrea Dovizioso (Honda und Ducati), Casey Stoner (Ducati und Honda), Jorge Lorenzo (Yamaha und Ducati), Maverick Viñales (Suzuki und Yamaha), Max Biaggi (Yamaha und Honda) und Valentino Rossi (Honda und Yamaha).

Joan Mir (Repsol Honda Team) und Miguel Oliveira (RNF Aprilia Team) haben in der laufenden Saison ebenfalls noch die Möglichkeit, sich in diese Liste einzureihen. Während Mir zuvor auf Suzuki siegreich war, holte Oliveira auf KTM insgesamt fünf MotoGP-Siege.

Aller guten Dinge sind Drei

Maverick Viñales und Jack Miller stehen in einem Wettkampf, in dem beide Geschichte schreiben könnten. Einer von beiden kann der erste Fahrer der MotoGP-Historie werden, der auf drei verschiedenen Hersteller gewinnt. Viñales hätte dann mit Suzuki, Yamaha und Aprilia gewonnen, während Miller auf Honda, Ducati und KTM siegreich wäre.

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.