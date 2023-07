Jorge Lorenzo am Hungaroring: Falscher Tipp und Flop

Dichtes Gedränge: Porsche Mobil 1-Supercup-Start in Ungarn

Jorge Lorenzo in Ungarn auf dem Formel-1-Grid

Der 36-jährige Jorge Lorenzo tut sich bei seiner Automobilkarriere weiter schwer. Auf dem Hungaroring ging der Spanier wieder leer aus – und lag auch mit seinem Formel-1-Siegertipp daneben.

Nach dem enttäuschenden 23. Startplatz beim Porsche Mobil-1 Supercup-Rennen im Rahmen des Formel-1-GP auf dem Hungaroring ging Jorge Lorenzo ohne übertriebene Erwartungen ins Rennen.

Der MotoGP-Weltmeister von 2010, 2012 und 2015 (auf Yamaha) schied dann in der 11. von 15 Runden aus und verlor in seiner schnellsten Rennrunde auf dem Porsche von Huber Racing 2,5 Sekunden auf den Sieger Harry King, der für das österreichische BWT Lechner Racing Team fährt, das in Ungarn auch Platz 3 mit Bastian Buus sicherstellte.

Gaststarter Timo Glock, der ehemalige Formel-1- und DTM-Pilot, schaffte nach einigen Zwischenfällen immerhin Platz 15.

Jorge Lorenzo schaute sich auch bei den Formel-1-Stars um und wagte einen Siegertipp. «Ich wette diesmal auf Lewis Hamilton», kündigte der Mallorquiner an.

Doch der siebenfache Weltmeister kam mit dem Mercedes über Rang 4 mit 39,1 Sekunden Rückstand auf Sieger Max Verstappen (Red Bull Racing) nicht hinaus.

Ergebnis, 4. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup, Budapest

1. Harry King (UK/BWT Lechner Racing), 29:59,869 Minuten

2. Dorian Boccolacci (F/CLRT), +0,670 Sekunden

3. Porsche-Junior Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing), +0,993 Sekunden

4. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), +1,334 Sekunden

5. Benjamin Paque (B/CLRT), +1,994 Sekunden

6. Harri Jones (AUS/BWT Lechner Racing), +2,435 Sekunden

Stand Porsche Mobil 1 Supercup 2023 (nach 4 Rennen)

1. Porsche-Junior Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing), 64 Punkte

2. Harry King (UK/BWT Lechner Racing), 57 Punkte

3. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), 54 Punkte

4. Dorian Boccolacci (F/CLRT), 52 Punkte