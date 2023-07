Brad Binder (KTM): «Habe ich mir bei Jack abgeschaut»

Als WM-Vierter hat Brad Binder noch realistische Chancen im Titelkampf. Der KTM-Werksfahrer schreibt seine Fortschritte besonders der verbesserten RC16 sowie seinem neuen Teamkollegen Jack Miller zu.

Nach schwachen Vorsaisontests in Sepang (14.) und Portimão (17.) wurden bei Brad Binder und KTM erste Sorgenfalten sichtbar. Der Südafrikaner hatte 2022 seine dritte Saison als KTM-MotoGP-Fahrer mit 188 Punkten und WM-Rang 6 abgeschlossen und für 2023 den Titel angepeilt. Doch auch die Testergebnisse von Neuzugang Jack Miller stimmten das Werk aus Österreich zunächst wenig zuversichtlich.

«In der Vorsaison haben wir mit einer komplett neuen Basis begonnen, für die wir erst einmal ein Set-up finden mussten. Denn unserer Basis-Setup der Vorsaison hat auf dem neuen Bike überhaupt nicht mehr funktioniert. Ein neuer Motor, ein neuer Rahmen, alles war anders», erklärte Binder im Gespräch mit motogp.com die Startschwierigkeiten vor Saisonbeginn.

Doch bereits beim Auftakt in Portimão bewiesen beide Fahrer, dass das neue Paket aus Österreich doch konkurrenzfähig ist. Während Miller sein Debüt mit Platz 4 im Sprint und Rang 7 im Sonntagsrennen meisterte, verzeichnete Binder nach Position 12 im Sprint einen ordentlichen sechsten Platz am Sonntag. «Es sind viele kleine Details, die zu diesem großen Fortschritt beigetragen haben. Das neue Bike hatte Potenzial, aber wir wussten zunächst nicht, wie wir dieses nutzen können. Erst am Freitag in Portimão haben wir die Stärken und Schwächen des Bikes erfasst und konnten das Potenzial erstmals nutzen», so der 27-jährige Binder.

Anschließend feierte der Südafrikaner mit zwei Sprint-Siegen in Argentinien und Jerez sowie zwei Podestplätzen im Frankreich-Sprint und im Jerez-Rennen weitere Erfolge, die ihm aktuell WM-Rang 4 einbringen. Das Highlight des Red Bull KTM Factory Racing Teams war dabei der Jerez-GP, bei dem beide Werksfahrer nach den Startplätzen 2 und 4 sowohl im Sprint als auch im GP-Rennen auf dem Podium landeten. «Mir hat Jack als neuer Teamkollege sehr geholfen, denn er kam von dem Bike, das es im letzten Jahr zu schlagen galt. Deshalb brachte er nicht nur seine jahrelange Erfahrung mit, sondern auch die Eindrücke des Referenz-Bikes. Er konnte sagen, was KTM gut macht und was nicht. Positiv war, dass meine Kommentare seinen sehr ähnelten», zollte Binder seinem australischen Stallkameraden Respekt.

Die beiden verbindet eine langjährige Konkurrenz, die bereits in der Moto3-Klasse begann: «Jack und ich haben unsere Karriere gemeinsam begonnen, weshalb wir uns gut kennen. Wir haben sowohl in als auch außerhalb der Box eine gute Beziehung und können dadurch das Bike zusammen weiterentwickeln. Das hat uns dabei geholfen, auf das nächste Level zu kommen.»

Einen Bereich, den Binder in diesem Jahr signifikant verbessert hat, ist das Qualifying. Dem KTM-Fahrer gelang bereits sechs Mal der Sprung ins Q2, seine beste Ausgangslage war ein vierter Platz in Jerez. «Früher hatten wir besonders im Qualifying, aber auch während des Wochenendes, eine halbe Sekunde Rückstand auf die Spitze. Aber jetzt arbeitet unser Bike viel besser, weshalb wir viel näher an den vorderen Jungs dran sind. Ich habe zwar immer noch nicht herausgefunden, wie man die perfekte Runde zusammensetzt. Aber da ist Jack als Teamkollege sehr hilfreich, da das eine seiner größten Stärken ist. Er schafft immer eine gute Qualifying-Runde, dort habe ich mir das ein oder andere abgeschaut.»

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.