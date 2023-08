Franco Morbidelli und Yamaha: Trennung nach 2023

Seit seinem Aufstieg ins Yamaha-Werksteam hat Franco Morbidelli die Erwartungen nicht erfüllt. Der japanische Hersteller hat nun bestätigt, dass Franco Morbidelli das Werksteam nach der laufenden Saison verlassen wird.

Es hatte sich abgezeichnet, jetzt ist es offiziell: Franco Morbidelli wird das Yamaha-Werksteam nach der Saison 2023 verlassen, wie die Japaner in einer kurzen Mitteilung bestätigen. Der Italiener, der 2020 noch WM-Zweiter wurde (damals noch mit Petronas Yamaha SRT), musste sich 2021 mit dem 17. und im folgenden Jahr gar mit dem 19. WM-Rang begnügen.

In dieser Saison belegt er vor dem ersten Rennen nach der Sommerpause den elften Zwischenrang in der Gesamtwertung. Doch obwohl er seine Herangehensweise anpasste und die Fortschritte erkennbar sind, wird er seinen Platz im Yamaha-Werksteam nach der laufenden Saison verlieren. Die Erfolgsbilanz fällt insgesamt bescheiden aus: In den 33 Einsätzen, die er für die Werksmannschaft des Herstellers aus Japan bestritten hat, erreichte er keinen GP-Podestplatz, 22 Mal landete er in den Punkten.

Deutlich erfolgreicher war er während der 41 GP-Wochenenden, die er seit 2019 für Petronas Yamaha SRT bestritt. Bis zu seinem Wechsel ins Werksteam stand er sechs Mal auf dem MotoGP-Podest, drei Mal davon als Sieger, einmal als Zweiter und zweimal als Dritter. Er holte im Jahr 2020 auch zwei Poles und drehte einmal die schnellste Rennrunde. Damals stellte er noch seinen Teamkollegen Fabio Quartararo in den Schatten.

Nach einer Knieoperation nach Assen 2021 kam «Morbido» im September in Misano wieder zurück – er übernahm damals den Platz von Viñales im Yamaha-Werksteam, konnte aber nie mehr an die alten Erfolge anschliessen.

«Zuerst möchte ich mich bei Franky für seine unermüdliche Arbeit und Entschlossenheit bedanken, die er seit Beginn seiner Tätigkeit für das Factory Team an den Tag gelegt hat», erklärte Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha Factory Racing. «Dieser Dank schliesst auch die zweieinhalb Jahre als Fahrer im Satelliten-Team von Yamaha ein. Die Partnerschaft zwischen Morbidelli und Yamaha hat einige grossartige Ergebnisse zustande gebracht, zum Beispiel den herausragenden zweiten Platz in der MotoGP-WM 2020.»

«Es ist schade, dass sich die vergangenen zwei Jahren nicht so entwickelt haben, wie wir uns das vorgestellt haben», ergänzte Jarvis. «Wir haben uns über die Möglichkeit einer weiteren Zusammenarbeit unterhalten. Aber wir sind zum Entschluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel eingetreten ist – für Yamaha und für Franky.»

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.