Augusto Fernández (8./KTM): «Sturz war Muntermacher»

MotoGP-Rookie Augusto Fernández überzeugte im Sprint von Silverstone mit blitzsauberem Rennen und hoher Rennintelligenz. Vom fünften Startplatz aus, holte er sich mit Rang acht weitere WM-Punkte.

Wie in jedem der bisherigen acht Rennwochenenden holte Augusto Fernández (25) auch in England WM-Punkte. Diese für einen Newcomer aussergewöhnliche Regelmässigkeit führt er darauf zurück, «dass wir in jedem Training systematisch und penibel arbeiten. Auch hier in Silverstone ist das gute Ergebnis das Resultat unserer Arbeit in Trainings und im Qualifying.»

«Vielleicht habe ich den Wake-Up-Call mit dem Sturz am Morgen sogar etwas gebraucht», kommentierte der amtierende Moto2-Champion seinen Abflug ins Kiesbett. «Der Sprint hat mir dann enorm Spass gemacht. Ich habe es richtig genossen, auf einer Top-Position zu kämpfen.»

Wieso der siebenfache Moto2-GP-Sieger in Silverstone, vor allem auch bei den schwierigen Bedingungen, auf Anhieb so schnell war, kann er aber selbst nicht so genau erklären. «Ich mag sicher diese Strecke. Deshalb konnte ich mich vielleicht einfacher immer wieder den wechselnden Bedingungen anpassen.»

Augusto Fernández, der 2017 mit einer Speed-Up in der Moto2 direkt in die Grand Prix-Welt eingestiegen war, ist sich bewusst, dass am Sonntag nochmals eine härtere Herausforderung auf ihn wartet. «Das Reifenmanagement wird sicher extrem heikel. Es ist so eine schnelle Strecke, dass man wirklich genau wissen sollte, wann man pushen sollte.»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 17 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Bezzecchi 167. 3. Martin 163. 4. Zarco 115. 5. Binder 115. 6. Marini 98. 7. Aleix Espargaró 82. 8. Miller 82. 9. Alex Márquez 75. 10. Quartararo 64. 11. Viñales 63. 12. Morbidelli 57. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 44. 15. Di Giannantonio 34. 16. Nakagami 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 27. Stefan Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 297 Punkte. 2. KTM 156. 3. Aprilia 128. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 278 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 265. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 197. 5. Aprilia Racing 145. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 109. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 53. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.