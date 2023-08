Aleix Espargaró: WM-Gedanken waren fehl am Platz

Aprilia-MotoGP-Haudegen Aleix Espargaró sprach nach dem erfolgreichen Silverstone-Wochenende offen über seinen Fehler in der ersten Saisonhälfte und seine Chancen im Verlauf der weiteren Saison.

Aleix Espargaró dominierte den Freitagnachmittag in Silverstone, musste sich im verregneten Qualifying dann aber mit dem zwölften Startplatz abfinden und triumphierte am Sonntag dennoch zum zweiten Mal in seiner MotoGP-Karriere. Im Sprint über die halbe Renndistanz hatte er zuvor am Samstagnachmittag Rang 5 belegt.

In der WM-Tabelle ist der Gesamtvierte des Vorjahres damit vom achten auf den sechsten Rang vorgerückt. Der Aprilia-Star blickte selbstkritisch auf den bisherigen Saisonverlauf: «Meine Erwartungen waren zu Beginn der Saison zu hoch. Ich habe die Saison 2023 nur mit der Perspektive begonnen, um den Titel zu fahren, und es dann übertrieben. Es war nie genug! Ich bin dann in Argentinien gestürzt, ich bin auch in Austin gestürzt und habe dort viele Punkte verloren.»

Der 34-jährige Routinier reflektiert: «Wenn ich mit einem anderen Ansatz begonnen hätte, wäre ich wahrscheinlich leicht in den Top-5 der WM-Tabelle. Die WM-Saison ist immer noch lange. Wenn ich keine Fehler mache und so arbeite wie 2022, dann glaube ich, dass ich mit einer gute zweiten Saisonhälfte noch um die Top-3 kämpfen kann.»

Der Wahl-Andorraner verriet dann noch: «Wir haben uns beim Start verbessert. Jerez war für mich sehr frustrierend. Ich hatte eine gute Pace, ich hätte den Sprint und das lange Rennen gewinnen können. Ich hatte die Pole und habe dann beide Male am Start fünf Plätze verloren – es waren eigentlich vier Starts wegen der roten Flaggen und ich habe jedes Mal fünf Positionen eingebüßt. Ich konnte danach wegen des Reifendrucks auch nicht überholen. Ich habe dann sehr viel Druck auf das Werk gemacht und wir haben mit ‚Sava‘ [Testfahrer Lorenzo Savadori, Anm.] daraufhin sehr viel getestet. Das System der Kupplung ist jetzt deutlich besser.»

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.