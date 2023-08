Aleix Espargaró (Aprilia): «Fahre gut wie nie zuvor»

Silverstone-MotoGP-Sieger Aleix Espargaró hatte nach dem Rennen wieder viel zu erzählen: Der Spanier lobte sich selbst, verriet Details zum Reifendruck und erklärte, warum er jetzt entspannt ist.

Aprilia-Held Aleix Espargaró holte sich in England seinen zweiten MotoGP-Sieg. «Silverstone ist eine Piste, auf der man nicht alles in die Beschleunigung legen kann», zeigte der Katalane auf die Konkurrenz von Ducati und KTM. «Die Aprilia ist vor allem gut im Bereich Traktion. Auch in Argentinien funktioniert das Bike daher gut, oder auch in Le Mans – da war Maverick sehr stark. Ich selbst bin in Argentinien gestürzt.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Silverstone © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Raul Fernandez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Aleix Espargaró gewinnt das Rennen © Gold & Goose Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró, Brad Binder © Gold & Goose Sieger Aleix Espargaró Zurück Weiter

Zum Kampf gegen Pecco Bagnaia sagte Aleix: «Ich war in den letzten zehn Runden super fokussiert. Ich bin erstmals mit dem B-Reifen gefahren – er hat sich angefühlt wie ein harter Reifen. Ich bin sehr glücklich – wir hatten vier Bikes in den Top-10 und drei in den Top-5.»

Auch der Reifendruck war ein wichtiges Puzzleteil. «Mit dem Reifendruck war ich in einigen Rennen sehr tief. Der perfekte Druck der Aprilia wäre definitiv unter dem Limit der Dorna, auch unter der Marke von 1,6 oder 1,7 bar.»

Mit seinem Sieg und den 25 Punkten schaffte Espargaró in der WM-Tabelle den Sprung auf Position 6 – er hält nun bei 107 Punkten. Sein Ausblick: «Von jetzt an habe ich ein klares Ziel. Ich bin jetzt sehr entspannt, im Vorjahr war es neu für mich, um die WM zu kämpfen. Klar, Pecco hat einen großen Vorsprung, aber schauen wir mal. Ich will aber auch das Leben genießen und jetzt nicht super viel Druck auf mich laden. Ich will weiter die Beine auf dem Boden behalten. Meine Situation ist irgendwie seltsam: Ich bin jetzt 34 geworden und fühle, dass ich so gut fahre wie nie zuvor. Ich will das noch einige Jahre genießen. Es ist für mich immer noch seltsam, um Siege zu kämpfen. Ich habe sehr viel gelernt. Ja, ich bin im letzten Teil meiner Karriere und ich hoffe, ich kann noch mehr lernen. Wir haben guten Speed, eine gute Pace und wollen einfach so weitermachen.»

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.