Marc Márquez (Honda): Spielberg bringt Wohlfühlfaktor 17.08.2023 - 06:42 Von Johannes Orasche

© Marc Márquez privat Marc Márquez beim «Trackwalk» mit Freundin Gemma Pinto © Marc Márquez privat Marc Márquez mit seiner Crew und Gemma beim Abendessen © Marc Márquez privat Marc Márquez umrundete den Red Bull Ring auch mit dem Rennrad Zurück Weiter

Honda-MotoGP-Superstar Marc Márquez geht das Rennwochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg mit einem ganz besonderen Ablauf an, reiste bereits am Mittwoch mit seiner Freundin in der Steiermark an.