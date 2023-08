Alex Márquez zu Zarcos Honda-Zukunft: «Viel Glück!»

Alex Márquez beendete das MotoGP-Rennen in Spielberg auf Rang 5 und sammelte dabei weiter Erfahrung mit der Ducati. Johann Zarco, der die Desmosedici gegen eine Honda RC213V eintauschen wird, beneidet er nicht.

Alex Márquez lag beim Motorrad Grand Prix von Österreich über zwei Drittel der Renndistanz auf Podestkurs, musste sich dann aber im Kampf um Platz 3 seinen Ducati-Markenkollegen aus dem Mooney VR46 Racing Team geschlagen geben. Was haben Marco Bezzecchi und Luca Marini besser gemacht?

«Sie haben bis zum Ende abgewartet», erwiderte der Gresini-Neuzugang. «Ich bin heute gut gestartet und habe zu Beginn attackiert. Es war schade, dass ich in den ersten drei Runden ein bisschen hinter Miller blockiert war. Dadurch hatte ich keinen Windschatten mehr, vor allem von Binder, denn Pecco hatte heute mehr drauf.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Bezzecchi und Bagnaia © Gold & Goose Binder, Bagnaia, Bezzecchi © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

«Als ich dann Jack überholt hatte, habe ich versucht Binder einzuholen und dabei meinen Hinterreifen zu sehr beansprucht. Ich habe von der ersten Runde an 100 Prozent gegeben und zehn Runden vor Schluss war mein Hinterreifen am Ende. Ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe versucht mich zu verteidigen und auf dem Podest zu stehen – aber so ist das Rennfahren. Wir hätten einen Podestplatz verdient, aber sie haben etwas besser gemacht, also verdienen sie etwas mehr als wir», zeigte sich der 27-jährige Spanier als fairer Sportsmann.

«Ich bin nicht super-glücklich, weil ich einen Podestplatz verloren habe. Ich bin aber sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir das ganze Wochenende über geleistet haben», fasste Alex Márquez zusammen. «Platz 5 in der Startaufstellung, Platz 4 im Sprint und jetzt wieder ein fünfter Platz – das ist das, was wir brauchen. Wir müssen Erfahrung sammeln, Dinge verstehen und vor allem aus dem Rennen Erfahrungswerte ziehen, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Wir haben eine Gelegenheit verpasst, aber ich bin ziemlich zufrieden, weil ich 100 Prozent gegeben habe.»

Nützliche Erkenntnisse aus dem Zweikampf mit seinen Markenkollegen konnte der Gresini-Ducati-Pilot allerdings nicht ziehen. «Nein, weil ich am Arsch war», gestand er lachend. «Wenn du das Gas aufdrehst und sie mehr Meter machen können, weil sie schlauer waren und abgewartet haben… Denn hier kannst du im Windschatten deinen Hinterreifen schonen. Ich dagegen war alleine und habe wie verrückt versucht, Binder einzuholen, es aber nicht geschafft. So funktioniert das Rennfahren eben. Manchmal wirst du für das Risiko belohnt und manchmal eben nicht. Heute ist es so gelaufen, aber das ist alles Erfahrung für die Zukunft.»

Apropos Zukunft: Johann Zarco bestätigte am Sonntag auch offiziell, dass er Prima Pramac Racing Ende 2023 in Richtung Honda verlassen wird. Alex Márquez ging von LCR den umgekehrten Weg in ein Ducati-Kundenteam. Was sagt er zu Zarcos Entscheidung? «Viel Glück», kam wie aus der Pistole geschossen.

Nach einem kurzen Schmunzeln stellte der jüngere Márquez klar: «Ich sage das mit dem größten Respekt, es ist seine Entscheidung und ich habe Respekt davor. Aber verdammt, dieser Wechsel ist riskant. Wenn man so eine Entscheidung trifft, weiß man aber nie, wie es im nächsten Jahr sein wird. Mit Sicherheit wird er gutes Material bekommen. Wir werden sehen, wie Honda den Umschwung schaffen kann.»

MotoGP-Ergebnisse, Spielberg (20. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:23,315 min

2. Brad Binder, KTM, + 5,191 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 7,708

4. Luca Marini, Ducati, + 10,343

5. Alex Márquez, Ducati, + 11,039

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,724

7. Jorge Martin, Ducati, + 12,917

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 19,509

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 20,231

10. Enea Bastianini, Ducati, + 20,729

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 21,527

12. Marc Márquez, Honda, + 23,027

13. Johann Zarco, Ducati, + 24,259

14. Augusto Fernández, KTM, + 25,365

15. Jack Miller, KTM, + 25,475

16. Pol Espargaró*, KTM, + 28,073

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 29,998

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 32,316

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 42,392

20. Iker Lecuona*, Honda, + 46,239

– Raúl Fernández, Aprilia, 1 Runde zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 22 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («track limits»-Vergehen)

MotoGP-Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 251 Punkte. 2. Martin 189. 3. Bezzecchi 183. 4. Binder 160. 5. Zarco 125. 6. Marini 120. 7. Aleix Espargaró 117. 8. Miller 96. 9. Alex Márquez 92. 10. Viñales 86. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 24. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 354 Punkte. 2. KTM 201. 3. Aprilia 166. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 314 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 303. 3. Ducati Lenovo Team 285. 4. Red Bull KTM Factory Racing 256. 5. Aprilia Racing 203. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 24.