Fabio Quartararo (Yamaha): Lichtblick in Montmeló? 30.08.2023 - 13:52 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Im Vorjahr begeisterte Fabio Quartararo beim Catalunya-GP, inklusive «shoulder down»

Fabio Quartararo hat auf der M1 gegen die Konkurrenz von Ducati und Co. in der MotoGP-Saison 2023 einen schweren Stand. Die bisher sehr gute Bilanz in Katalonien sorgt im Yamaha-Lager aber für Hoffnung.