Dani Pedrosa bleibt auch nach 2023 KTM-Testfahrer

Seit fast fünf Jahren ist Dani Pedrosa (37) ein wertvoller Bestandteil des KTM-MotoGP-Projekts. Er hat jetzt seinen Testfahrer-Vertrag verlängert.

Die MotoGP-Legende Dani Pedrosa wird auch weiter die Schlüsselrolle im MotoGP-Testprogramm von Red Bull KTM Factory Racing ausüben. Der 37-jährige Spanier ist 2019 nach Beendigung seiner Rennkarriere bei Repsol-Honda zu KTM gestossen, hat aus der KTM RC16 ein Sieger-Motorrad gemacht und wird die Research & Development-Abteilung in Munderfing auch in Zukunft verstärken.

Der 31-fache MotoGP-Sieger Pedrosa hat gemeinsam mit Testfahrern wie Mika Kallio und Jonas Folger wichtiges Feedback für die Fortschritte der KTM-Mannschaft geliefert, Brad Binder sorget dann im zweiten Jahr von Pedrosa in Brünn im August 2020 bereits für den ersten KTM-Sieg in der Königsklasse.

Pedrosa, dreimal Vizeweltmeister in der «premier class», war Ende April 2023 als Wildcard-Fahrer in Jerez schon auf den respektablen Plätzen 6 und 7 ins Ziel gekommen. In Misano (8. bis 10. September) wird er seine dritte GP-Teilnahme für KTM absolvieren. Die erste erfolgte 2021 in Spielberg, damals landete er an zehnter Stelle.

«Ich bin sehr glücklich und dankbar, meine Zusammenarbeit mit KTM fortführen zu können, denn die letzten Jahre waren sehr produktiv», stellte Pedrosa fest. «Wir haben ständig Fortschritte gemacht, die Fahrer sind näher an die Spitze herangerückt und einige gute Ergebnisse erreicht. Wir werden uns bemühen, diesen Weg mit dem Motorrad weiterzugehen. Jetzt freue ich mich auf den Misano-GP.»

Francesco Guidotti, Red Bull KTM Factory Racing Teammanager: «Danis MotoGP-Erfahrung ist riesig, das hat er in Jerez gezeigt, als er am Freitag eine Bestzeit erzielt hat. Diese Fähigkeiten, sein hoher Standard und sein einzigartiges Gefühl für eine GP-Maschine machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil unseres Projekts. Er ist eine Inspiration für alle unsere Fahrer.»

Pit Beirer, KTM Motorsport-Direktor: «Das Feedback und die vielen Runden, die Dani auf der RC16 mit dem Testteam abgespult hat, haben uns geholfen, die KTM zu einem der schnellstes Bikes im Feld zu machen. Außerdem ist sie in den Zweikämpfen sehr schlagkräftig. Dani kennt unser Programm, unsere Ingenieure und unsere Philosophie nach fast fünf gemeinsamen Jahren ausgezeichnet. Seine Mitarbeit ist genauso wertvoll wie immer. Wir sind froh, dass er Teil unserer Struktur bleibt und uns auch in Zukunft hilft, unsere MotoGP-Ziele zu verwirklichen.»

MotoGP-Ergebnisse Practice, Montmeló (1. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,686 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,362 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,375

4. Zarco, Ducati, + 0,571

5. Binder, KTM, + 0,660

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,863

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,864

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,935

9. Bastianini, Ducati, + 0,942

10. Martin, Ducati, + 1,007

11. Pol Espargaró, KTM, + 1,035

12. Miller, KTM, + 1,066

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,071

14. Oliveira, Aprilia, + 1,093

15. Marini, Ducati, + 1,121

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,205

17. Quartararo, Yamaha, + 1,420

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,469

19. Marc Márquez, Honda, + 1,563

20. Nakagami, Honda + 2,200

21. Lecuona, Honda, + 2,209

22. Mir, Honda, + 2,327

MotoGP-Ergebnisse FP1, Montmeló (1. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,809 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,264 sec

3. Martin, Ducati, + 0,464

4. Binder, KTM, + 1,050

5. Bagnaia, Ducati, + 1,091

6. Pol Espargaró, KTM, + 1,108

7. Oliveira, Aprilia, + 1,135

8. Morbidelli, Yamaha, + 1,195

9. Quartararo, Yamaha, + 1,202

10. Zarco, Ducati, + 1,208

11. Miller, KTM, + 1,335

12. Alex Márquez, Ducati, + 1,356

13. Bastianini, Ducati, + 1,374

14. Augusto Fernández, KTM, + 1,409

15. Di Giannantonio, Ducati, + 1,456

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,495

17. Mir, Honda, + 1,530

18. Marini, Ducati, + 1,592

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,595

20. Nakagami, Honda, + 1,597

21. Marc Márquez, Honda, + 1,639

22. Lecuona, Honda, + 2,116