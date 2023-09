Brad Binder (KTM/4.): «Künftig bitte mit Klimaanlage» 24.09.2023 - 15:32 Von Friedemann Kirn

© Gold & Goose Brad Binder (33) setzte sich gegen Joan Mir (36) durch und brauste auf Platz 4

Brad Binder profitierte von Patzern seiner Gegner und kam beim Indien-GP mit einer schnellen, fehlerfreien Fahrt auf den 4. Platz. Was er an seiner KTM RC16 am meisten vermisste, war eine Klimaanlage.