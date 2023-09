Maverick Viñales (Aprilia/8.): Gepokert und gewonnen

Nach hartnäckigen Abstimmungsproblemen im Training pokerte Maverick Viñales fürs Rennen mit der Fahrwerksabstimmung – und konnte plötzlich nach Herzenslust attackieren.

Der spanische Aprilia-Werkspilot startete aus der dritten Reihe, wurde in der ersten Kurve abgedrängt und fand sich am Schluss des Feldes wieder. Dann aber drehte er den Spieß um und machte zügig verlorenen Boden gut. In Runde 5 war er bereits wieder in den Punkterängen, erreichte die Top-Ten in der elften Runde und sauste schließlich als Achter mit deutlichem Vorsprung vor Marc Márquez über die Ziellinie.

«Am Anfang wurde ich von der Strecke geschubst und war Letzter, doch mein Comeback war umso besser. Ich bin happy», rieb sich Viñales die Hände.

Grund für die positive Bilanz war eine radikale Änderung an der Fahrwerksbalance, mit der Viñales plötzlich deutlich später bremsen und leichter einlenken konnte. «Wir hatten das ganze Wochenende über kein gutes Feeling mit dem Motorrad. Im Warm-Up probierten wir dann ein neues Set-Up, etwas, was wir noch nie erforscht hatten – und mit einem Schlag war das Feeling da. Wenn wir auf Startplatz drei oder vier gestanden wären, wäre das Risiko, dieses Set-Up auch im Rennen zu nutzen, zu hoch gewesen. So aber entschieden wir uns dafür, zu pokern – und haben gewonnen!»

Interessanterweise setzte das Team nicht auf mehr, sondern auf weniger Hinterradhaftung in der Bremsphase. «Normalerweise hebt bei der Aprilia nie das Hinterrad ab. Heute haben wir genau das provoziert, und es hat sich ausgezahlt. Weniger Bodenkontakt zu haben, hat mir erlaubt, härter und zehn Meter später zu bremsen, und das Bike rechtzeitig vor dem Einbiegen abzustoppen. Es war ein fantastisches Gefühl und genau das, wonach ich schon oft gefragt habe. Vielleicht gibt uns diese Entdeckung heute auch eine Erklärung in die Hand, warum wir auf bestimmten Strecken wie Montmeló einen Vorteil, auf anderen wie Österreich aber klare Nachteile gehabt haben.»

Ohne den weiten Bogen zu Rennbeginn wäre sogar Platz 5 möglich gewesen, rechnete er vor. «Nach einem schlechten Wochenende mit einem so guten Gefühl abzureisen, ist großartig. Es gibt mir Zuversicht fürs nächste Rennen in Motegi, wo ebenfalls hartes und spätes Bremsen angesagt ist.»

Dort wird es auch kühler sein als in der indischen Tropenglut. «Wenn mir das Bike die Füße versengt, stört mich das nicht weiter, ich bin hart im Nehmen. Doch heute ging mir sechs Runden vor Schluss regelrecht die Luft aus; ich konnte kaum mehr atmen. Das ist etwas, woran wir arbeiten müssen!»

MotoGP-Ergebnisse, Buddh Circuit (24.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59,157 min

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14. Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16. Pirro, Ducati, + 49,242

– Di Giannantonio, Ducati, 2 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 8 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 15 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 26 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 453 Punkte. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 436 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.