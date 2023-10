Jack Miller: Zu viel Wheelspin, wenig Beschleunigung

Nach dem 10. Platz im Sprintrennen von Thailand schrammte Jack Miller auch am Sonntag knapp an den Punkterängen vorbei: Zuviel Wheelspin, zuwenig Beschleunigung, stellte der Red Bull KTM-Pilot nachdenklich fest.

«Es war ein langes, anstrengendes Rennen. Ich gab, was ich nur konnte. Doch mehr war nicht drin», schilderte der Australier nach dem Zieleinlauf enttäuscht. «Während Brad Binder im ersten Sektor der Strecke klar der Schnellste war, hatte ich dort das ganze Wochenende Mühe, den nötigen Drive aus den Kurven zu finden, vor allem ausgangs Turn 1 und Turn 3.»

Wie fast alle anderen MotoGP-Piloten hatte sich Miller für die harte Mischung am Hinterrad entschieden, fand aber keine Erklärung dafür, warum dieser Reifentyp ausgerechnet an seiner Maschine nicht optimal funktionierte. «Ich habe alles versucht, mehr Drive aus den Kurven zu finden. Ich habe meine Linien geändert, ich habe das Bike früher aufgerichtet, ich bin mit mehr und mit weniger Schräglage gefahren, ich habe früher hochgeschaltet, ich habe wirklich alles ausprobiert. Doch nichts hat geholfen.»

Miller weiter: «Das Bike geht einfach nicht so vorwärts wie die anderen, am Kurvenausgang verliere ich 2, 3 Motorradlängen. Selbst die Yamaha ziehen davon und nehmen mir auf der Gegengeraden ein, zwei Längen ab», so Miller weiter. «Wenn du trotzdem angreifen und den Rückstand auf dem Weg in die nächste Kurve wieder wettmachen willst, wird es haarig.»

So geschah es, dass sich Miller von seinem 15. Startplatz nicht verbessern konnte, sondern vom aufholenden Enea Bastianini nach zwei Dritteln der Renndistanz auch noch aus den Punkterängen verdrängt wurde und mit Rang 16 vorlieb nehmen musste.

«Als der Drop bei der Reifen-Performance kam, verlor ich nur noch mehr Speed», seufzte Miller. «Es ist enttäuschend, nicht einmal Punkte mit nach Hause zu bringen, auch, weil die Jungs im Team so hart gearbeitet haben. Aber so ist die MotoGP-Klasse dieser Tage: Du beendest ein Rennen 14 Sekunden hinter dem Sieger – und trotzdem gehst du leer aus!»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.