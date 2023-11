Brad Binder (KTM): Was bedeutet «Player 33»?

Mit diesem Helm-Design trat Brad Binder 2013 beim Misano-GP an

Die Südafrikaner lagen wochenlang im Rugby-WM Fieber. Am Samstag (28.10.) gewannen sie das Finale in Paris gegen die All Blacks. Brad Binder reagierte mit einem speziellen Helm-Design.

Seit dem Samstag-Training beim Mandalika-GP in Indonesien stellt Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder ein spezielles Helm-Design für die Unterstützung der heimischen Rugby-Nationalmannschaft zur Schau. «Wir Südafrikaner lieben alle Rugby», stellte Binder fest. «Der Rugby World Cup sind ja nicht jedes Jahr statt, sondern nur alle vier Jahre, deshalb wird dann das ganze Land daheim ein bisschen verrückt, das ist überwältigend. Deshalb ist es cool, etwas zu tun, was unsere Mannschaft unterstützt.

«Player 23» ist ein populärer Begriff, wenn die Südafrikaner über das erfolgreiche Rugby-Nationalteam reden. Brad Binder stellt deshalb seit Mandalika den Begriff «Player 33» aufd er Oberseite seines HJC-Helms zur Schau. «Das Rugby-Team hat immer den Begriff ‘Player 23’ verwendet, meine Aufschrift ist ein Nebenprodukt dieses Begriffs», erklärte der MotoGP-WM-Vierte.

Was ebenfalls mitspielte: Das South Africa Rugby World Cup Team (genannt «The Springboks») bestand aus 33 Spielern, und Brad Binder tritt mit der Startnummer 33 an! Am Mandalika-Wochenende (14./15. Oktober) siegten die Springboks (sie werden kurz als «Bokke» bezeichnet) gegen Gastgeber Frankreich im Viertelfinale.

Brad Binder ist leidenschaftlicher Fan der «Bokkes», und sein aktueller Sturzhelm wurde in Südafrika von Lisa & Nina designt, die nicht nur begeisterte Fans der Springboks sind, sondern auch Brad Binder bewundern, der zuletzt in Thailand im Sprint auf Platz 3 und im Grand Prix am Sonntag auf Platz 3 gelandet ist.

Das Finale der Rugby Weltmeisterschaft in Paris wurde am Samstag (28.10.) von Südafrika in einem spannenden Match 12 zu 11 von den Südafrikanern denkbar knapp gegen die Erzrivalen «All Blacks » aus Neuseeland gewonnen.

Südafrika heimste sich Trophäe zum zweiten Mal nach 2019 ein; Neuseeland triumphierte vorher 2011 und 2015.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.