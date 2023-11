Brad Binder (KTM): «In der Form meines Lebens»

Brad Binder würde seinen Job in dieser Saison gerne noch mit einem Sieg abschliessen. Doch er hofft, dass erst 2024 das volle KTM-Potential erkennbar wird.

Mit der Strecke in Katar hat sich Brad Binder (28) bereits mit einigen Fahrrad-Runden angefreundet. «Der neue Asphalt macht die Strecke wirklich topfeben. Natürlich wissen wir noch nicht, ob er auch rutschig ist, oder ob anfangs einfach ein wenig der Grip fehlen wird.»

Beim bisher letzten Katar-GP im März 2022 belegte der Südafrikaner in Losail den zweiten Rang, knappe 0,346 hinter dem damaligen Gresini-Ducati-Fahrer Enea Bastianini. «Das war ein guter Auftritt», erinnert sich der aktuelle WM-Vierte. «Gleich von der ersten Runde des FP1 an waren wir schnell. Beim neuen Trainingsmodus hat man nun deutlich weniger Zeit und ist sofort unter Druck, ein vernünftiges Setup zu finden. Ich hoffe, dass die Dauer des ersten Trainings noch etwas verlängert wird, denn die Ausgangslage ist nicht nur wegen des neuen Asphalts schwierig.»

Ein weiteres Problem sieht der Red Bull-KTM-Werksfahrer nämlich in der abendlichen Programmierung des Flutlichtrennens. «Es ist ein Riesenunterschied. Wir fahren tagsüber und abends. Das macht gleich 15 Grad Unterschied bei der Temperatur. Wir müssen eine gute Abstimmung finden, gerade nach den Hitzerennen der letzten Wochen.»

Auf die Frage, ob sich Brad Binder diese Saison eigentlich Titelchancen ausgerechnet hätte, antwortete der 17-fache GP-Sieger schelmisch. «Geplant hatte ich es, ja. Wir waren in vielen Rennen sehr schnell. Und ich fühle mich in der Form meines Lebens. Aber ich will den Job dieses Jahr möglichst mit einem Sieg beenden und hoffe, dass wir dann frisch, munter und so schlagkräftig wie nie zuvor 2024 zurückkehren.»

Obwohl er nun seit mehr als zwei Jahren auf einen GP-Sieg wartet, genauer seit Spielberg 2021, kann Binder seinen beiden Sprint-Erfolgen 2023 auch viel Positives abgewinnen.

Der klare Leader der Pierer-Truppe lobt die Zusammenarbeit der beiden Teams des Werks und der vier Fahrer untereinander. «Es ist nicht so, dass ich mir die Daten der anderen Piloten nicht anschaue. Jeder in unserem Quartett hat seine Stärken und ich kann mir bei allen drei etwas abschauen. Pol ist ein superharter Bremser. Augusto ist teuflisch in schnellen Kurven und wenn Jack eine Runde zusammenkriegt, ist er verrückt schnell. Wir vier zusammengerechnet wären top!»

