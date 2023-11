Fabio Quartararo (Yamaha) akzeptiert Unterlegenheit

Fabio Quartararo kämpft 2023 mit einer weiterhin unterlegenen Yamaha. Seit der Sommerpause verbesserte der MotoGP-Pilot seine Platzierungen und stand sogar auf dem Podium. Als Grund nannte er sein neues Mindset.

Yamaha ist auf dem Losail International Circuit mit bisher zehn MotoGP-Siegen der erfolgreichste Hersteller, dazu trug auch Fabio Quartararo in seinem Titeljahr 2021 mit einem Erfolg im zweiten Part des damaligen Doha-Doppels teil (neben Valentino Rossi 2005, 2006, 2010 und 2015; Jorge Lorenzo 2012, 2013 und 2016; Maverick Viñales 2017 und 2021/1).

Für den diesjährigen Katar-GP blieb der Franzose im Interview realistisch und gab keine Spekulation ab. Er hat verstanden, dass seine M1 zurzeit ein großes Hindernis darstellt. «Ich will nichts sagen, bevor wir nicht das erste Mal auf der Strecke waren», antwortete er reflektiert. «Nach dem Freitag kann man es besser einschätzen, denn dann kennt man sein Tempo besser. Vielleichte erwarte ich in den Top-6 zu sein und habe eine unerwartet hohe Pace. Andersherum kann es aber genauso laufen. Deswegen möchte ich nichts Falsches erwarten.»

Nach einer bitteren ersten Saisonhälfte mit vergleichsweise schlechten Ergebnissen für einen ehemaligen Weltmeister, stellte sich Quartararo neu auf. Der 24-Jährige setzte sich im Sommer mit der aktuellen Motorrad-Situation auseinander. Daraus resultierend ging er in der zweiten Saisonhälfte mit einem neuen Mindset an den Start. «Ich habe immer noch eine Gewinnermentalität, aber ich muss auch realistisch bleiben», gab der Yamaha-Werkspilot zu. «Ein Teil in meinem Kopf weiß, dass wir auf einigen Strecken aktuell nicht schnell sein können. Wenn ich 100 Prozent gebe und dennoch nur auf Platz 8 lande, muss ich das einfach akzeptieren. In der zweiten Saisonhälfte habe ich mir das immer wieder gesagt und es hat mir sehr geholfen.»

Der Wechsel in seinem Mindset fand sich auch in den Ergebnissen wieder. Nachdem Quartararo oft nicht mehr als zehn Punkte pro Wochenende gesammelt hatte, holte er in Malaysia den fünften Platz und stand in Indien und Indonesien sogar auf dem Podium. «Die asiatischen Rennen waren recht gut. Wieder unter den Top-5 zu sein, würde mich auf dieser Strecke in Doha sehr freuen.»

