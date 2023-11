Marc Márquez (Honda): Ein Helm als Dankeschön

MotoGP-Superstar Marc Márquez hat für den nahenden Abschied von Honda angelehnt an edle japanische Tugenden einen ganz besonderen Helm für das Saisonfinale in Valencia gestalten lassen.

Das Valencia-Wochenende wird nicht nur im Kampf um den WM-Titel noch interessant. Auch der Abschied von Marc Márquez bei Honda bringt Emotionen, die auch beim achtfachen Weltmeister schon vorab zu spüren sind.

Der 30-jährige Spanier, der sich ab 2013 in der MotoGP-WM sechs WM-Titel mit der Repsol-Honda-Truppe holte, hat für seinen letzten Honda-Auftritt mit Partner Dave Designs einen ganz besonderen Kopfschutz vorbereitet: Über die Fläche verteilt sind emotionale Fotos ganz besonderer Momente im Rahmen der Gewinne seiner sechs WM-Titel mit der HRC-Crew zu sehen.

Letztes Foto in der vorläufigen MotoGP-Historie von «MM93» ist jenes vom achten Titel – dem sechsten in der MotoGP – in Thailand 2019, hier regierte das Motto «8 Ball». Der MotoGP-Titel in Motegi 2018 stand und steht für «Level 7», angelehnt an komplexe Computer-Spiele. Beim Foto von Valencia aus dem Jahr 2017 ist «Big 6» zu lesen.

Im hinteren Bereich des Helmes hat Márquez unter dem HRC-Logo gleich mehrere Botschaften anbringen lassen: «11 Saisons, 6 WM-Titel – always together.» Diese Message richtet sich an den Stamm seiner Crew, die den Mann aus Cervera viele Jahre lange begleitet hat und mit denen er sich wie angekündigt auch weiter auch an den Rennwochenende treffen will.

Oben prangt in japanischen Lettern die Aufschrift «Kansha», überpinselt mit der Botschaft «gracias». Márquez erklärt dazu: «Das Design des Helmes ist inspiriert durch das Wort ‚Kansha‘, das eine intensivere und tiefere Bezeichnung für das Wort ‚arigato‘, also Danke, ist. Es ist ein Helm, der aus vollem Herzen kommt!»

MotoGP-Ergebnis FP1, Valencia (24.11.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21. Mir, Honda, + 1,362

22. Savadori, Aprilia, + 1,806