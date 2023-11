Marc Márquez: «Ich spreche jetzt nicht über Ducati»

Der achtfache Weltmeister Marc Márquez will vor dem Valencia-Wochenende kein Wort zum Thema Ducati verlieren. Er versucht seine Emotionen bei seinem letzten Honda-Auftritt zu kontrollieren.

Logisch: Der Markenwechsel von Superstar Marc Márquez (30) vom Motorrad-Giganten Honda in das vergleichsweise kleine, private Gresini-Ducati-Team ist weit über die Schlagzeilen der Fachpresse in aller Munde. Doch zum Thema Ducati und den anstehenden ersten Testfahrten in Valencia am Dienstag verbittet sich Marc Márquez vor dem Sprint und Rennen jede Nachfrage. «Ich habe viel Respekt vor Honda und unserer gemeinsamen, erfolgreichen Zeit. Zum Thema Ducati gibt es vor meiner allerletzten Runde auf der RC213V nichts zu sagen.»

Interessanterweise fügte der 85-fache MotoGP-Sieger und Weltmeister von 2013, 2014 und von 2016 bis 2019 dann aber hinzu. «Wer weiß überhaupt, ob dies meine letzten Runden auf einer Honda werden. Man soll niemals nie sagen. Ich fühle mich diesem Hersteller sehr verbunden.» Deshalb gilt seine ganze Aufmerksamkeit vorderhand seinem Repsol Honda Team. «Ich will die Saison auf die bestmögliche Art und Weise beenden. Wie gut unsere Chancen auf einen Spitzenplatz sind, kann ich allerdings erst nach den ersten Runden am Freitag beurteilen.»

Für den Spanier ist aber bereits am Vortag des ersten Trainings in Valencia klar: «Es wird echt schwierig für mich, meine Emotionen zu kontrollieren. Diese sechs gemeinsamen WM-Titel verbinden uns auf ewig. Wenn ich ein Highlight herauspicken sollte, dann wäre dies sicher der allererste MotoGP-WM-Titel von 2013.»

Vor zehn Jahren war er als Weltmeister in der Moto2-Klasse auf der Schweizer Suter-MMX2 als Rookie in die Königsklasse gewechselt und hatte mit 304 Punkten gegen die damaligen Heroen Jorge Lorenzo (300), Dani Pedrosa (300) und Valentino Rossi (237) seinen ersten MotoGP-Titel errungen.

Dass sich dann – nachdem er 2010 auf der 125ccm-Derbi bereits Moto3-Champion gewesen war – bis 2019 unfassbare weitere fünf MotoGP-Titel kumulierten, dokumentiert die Ausnahmestellung des Katalanen. «Es ist für mich schwierig in den nachfolgenden Jahren nach dem ersten Titel spezielle Höhepunkte herauszupicken. Es war eine märchenhafte, gemeinsame Reise.»

Was nun danach, kommt macht den achtfachen Weltmeister allerdings bereits ein bisschen nervös. «Ich komme dann in eine andere Gruppe und schlage ein neues Kapitel auf.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Doha (19.11.):

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 Rdn in 41:43,654 min

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14. Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19. Nakagami, Honda, + 27,740

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 1. Runde nicht beendet

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 37 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 437 Punkte. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 663 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 620 Punkte (Weltmeister). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.