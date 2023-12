Video: So emotional war Marc Márquez‘ Honda-Abschied

HRC gewährt unter dem Titel «Last Ride» einen Blick hinter die Kulissen des emotionalen letzten GP-Wochenendes von Marc Márquez als Repsol-Honda-Werksfahrer beim Saisonfinale in Valencia.

Nach elf Jahren endete die einstige MotoGP-Erfolgsgeschichte von Repsol Honda und Marc Márquez mit dem letzten gemeinsamen Grand Prix am 26. November auf dem Circuit Ricardo Tormo. Sechs MotoGP-Titel, fünf Triple-Crown-Gewinne, 59 GP-Siege, 101 Podestplätze, 64 Pole-Positions und total 2626 WM-Punkte sind die beeindruckende Bilanz der Zusammenarbeit, die nun allerdings mit der Verletzungsmisere der vergangenen Jahre und der mangelnden Konkurrenzfähigkeit der RC213V ein mühsames und frühzeitiges Ende fand, obwohl der achtfache Weltmeister eigentlich bis Ende 2024 bei HRC unter Vertrag stand.

Trotz Vertragsauflösung und Wechsel ins Gresini-Ducati-Kundenteam – und damit zur dominierenden Konkurrenz aus Borgo Panigale – beteuern beide Parteien immer wieder ihre tiefe Verbundenheit und Freundschaft. Marc Márquez beschreibt seine Repsol-Honda-Crew nicht umsonst als Team seines Herzens. Dass es sich dabei nicht nur um leere Worte handelt, war selbst für Außenstehende nach dem viel umjubelten Sprint-Podium in Valencia zu sehen, als Marc bei der Medaillenvergabe von seinen Emotionen übermannt wurde und seine Mutter Roser nach einer Umarmung mit Crew-Chief Santi Hernandez ebenfalls Tränen vergoss.

Wie emotional es in der Box, im Team-Truck und besonders bei der Abschiedsfeier am Samstagabend in der HRC-Hospitality tatsächlich zuging, gibt ein kürzlich veröffentlichtes Video preis. Santi Hernandez‘ Botschaft an Marc Márquez etwa lautete: «Ich will dich wieder lächeln sehen, weil du wieder lächeln musst – und ich mag es, wenn du lachst. Vielen Dank, ich werde dich vermissen – aber hier wirst du immer einen Freund haben.»

Gerade die Worte von Marcs langjährigem Crew-Chief berührten den 30-jährigen Spanier sehr, der in seiner eigenen Dankesrede mehrfach innehalten musste, nachdem ihm zuvor noch HRC-Präsident Koji Watanabe alles Gute gewünscht hatte: «Wir hatten großartige und harte Tage, wir werden nun getrennte Wege einschlagen, aber wir alle wünschen dir für deine neue Reise das Beste.»

Die Kameras begleiteten Marc Márquez bei seinem letzten Renneinsatz als Repsol-Honda-Werksfahrer das gesamte Wochenende lang, der dabei entstandene zehnminütige Film unter dem Titel «Last Ride» ist sehenswert – und Teil 2 soll noch folgen.