Marc Márquez: Unterarm-OP nach dem Valencia-Test

Gresini-Ducati-Neuzugang Marc Márquez unterzog sich am Mittwoch einem Eingriff, um «arm pump»-Beschwerden entgegenzuwirken und für die MotoGP-WM 2024 bereit zu sein.

Seinen ersten Arbeitstag auf der Desmosedici GP23 beendete Marc Márquez am Dienstag in Valencia auf Rang 4 und mit einem vielsagenden Lächeln, am Mittwochmorgen stand für den 30-jährigen Spanier in Madrid ein geplanter OP-Termin an.

«In der zweiten Saisonhälfte litt ich im rechten Arm unter dem Kompartmentsyndrom», verriet der achtfache Weltmeister über seine Social-Media-Kanäle. «Wir haben das Problem mit Dr. Ignacio Roger de Oña und seinem Team gelöst, um bereit für 2024 zu sein.»

Das Kompartment- oder Muskelkompressionssyndrom ist unter Motorradfahrern ein weit verbreitetes Problem: Ein erhöhter Gewebedruck verursacht eine schlechte Durchblutung der Muskeln, was zu Schmerzen und Taubheit führt. So ließen sich deshalb allein in dieser Saison mit Rául Fernández und Fabio Di Giannantonio zuvor schon zwei weitere MotoGP-Piloten operieren.

Ergebnis Valencia-Test (28. November):

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23. Savadori, Aprilia, + 3,431