Mehr als ein Kollege: Auf Wiedersehen, Günther!

Uns hat die gemeinsame Leidenschaft für den Sport verbunden, und eine enge Freundschaft. Gedanken zum – zumindest vorläufigen – Abschied von Günther Wiesinger, der mein engster Freund im Fahrerlager war.

Mit großem Interesse und grossen Emotionen habe ich den Artikel meines Freundes und Kollegen Günther Wiesinger von SPEEDWEEK.com gelesen, in dem er seinen Rückzug aus dem aktiven Journalismus ankündigt – zumindest für den Moment.

Er hat mir das während der Saison gesagt, und wenn Günther etwas sagt, noch bevor er es geschrieben hat, dann ist es zu 100 Prozent wahr. Nicht 99 Prozent.

Wiesinger verfolgte die Weltmeisterschaft schon einige Jahre vor mir, der seit 1977 dabei bin, und von da an war er für mich mehr als ein Kollege, er war mein engster Freund im Fahrerlager.

Er mit seinem fließenden Englisch mit teutonischem Akzent, ich mit meinem Broccolino-Stil, wir haben 46 Jahre lang Neuigkeiten und Klatsch und Tratsch ausgetauscht. Wir haben über jedes Sportereignis diskutiert, und ich muss sagen, dass ich ihn oft um seine Klarheit und seine Distanz zu den Fakten beneidet habe, während ich oft von meiner lateinischen Seele und der aktiven Leidenschaft für Motorradrennen geprägt war, die mich immer noch begleitet.

Sein Glück ist, dass seine Leidenschaft für zwei Räder nie einen Motor beinhaltete, sondern Pedale: Ich weiß nicht genau, wie viele neue Fahrräder er mir im Laufe der Jahre gezeigt hat, und als wir jünger waren, aber vor allem vor dem zeitraubenden Internet, kam es vor, dass wir uns nach der Arbeit auf der Rennstrecke trafen: er auf dem Fahrrad, ich zu Fuß, beim Laufen.

Es war die Zeit, in der ich mehr als 100 km pro Woche gelaufen bin, und diese gemeinsame Leidenschaft für den Sport hat ihn für mich zu einem Bruder gemacht, weil er sich so angestrengt hat. Schließlich war es damals nötig, sportlich zu sein: Es gab keine Pressemitteilungen, es gab nichts, also haben Günther und ich uns geeinigt. Am Ende des Rennens startete der eine von einem Ende der Boxengasse und der andere vom anderen, um alle Ausfallgründe zu ermitteln.

Viele Rücktritte von Champions miterlebt

Das eine Foto zeigt uns beide, wie wir Kenny Roberts folgen, um ihn zu befragen. Damals wurde dem Sieger noch ein Lorbeerkranz überreicht. Eine wunderbare Praxis, die aber beendet wurde, weil sie auf dem Podium die Sponsoren auf den Ledern verdeckte!

In den Anfangsjahren des Internets, als «GPOne.com» noch ein Hobby war, das mir nach meiner Arbeit bei der Zeitung Zeit und Energie raubte, erinnere ich mich an die Diskussionen zwischen uns: Vergiss es, sagte er mir. Das ist Zeitverschwendung. Ich kann sagen, dass dies die einzige Fehlinformation ist, die er mir in all diesen Jahren gegeben hat.

Wenn man etwas gut macht, sei es ein Job oder ein Sport, ist es immer schwierig, aufzuhören. Als Journalisten haben wir den Rücktritt vieler Champions miterlebt. Ich erinnere mich persönlich an die Tränen von Kevin Schwantz in Mugello und von Wayne Gardner in Donington.

Aber es gab auch Champions, die den Rennsport in aller Stille verließen, wie Eddie Lawson, dem ich vorschnell sagte, dass ich mich zurückziehen würde, wenn er es täte, so sehr mochte ich seine Art der Rennfahrerei und wie er sich Herausforderungen stellte.

Ich erinnere mich an ein Gespräch über Wayne Rainey in Australien, in Eastern Creek, nach dem Zwischenfall in Misano: Ich kehrte nach einem abendlichen Jogging ins Hotel zurück und fand ihn dort in einem Rollstuhl. Einer meiner Helden. Ich war peinlich berührt und verwirrt, weil ich lief, und er es nicht mehr konnte. Aber Wayne lehrte mich an diesem Abend, dass es der Charakter ist, der Helden ausmacht, und wer immer einer war, wird auch immer einer bleiben. Und deshalb wuchs meine Bewunderung für ihn noch mehr.

Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Lebenslektionen wir im Laufe unseres Lebens durch den Umgang mit Spitzensportlern erhalten haben. Denn Sport ist, wie jede Kunst, eine allumfassende Leidenschaft, die niemals in Fanatismus umschlagen darf. Jeder, der Sport treibt, weiß das: Man bekommt alles zurück, was man an Zeit und Mühe investiert hat. Manchmal sogar noch mehr.

Ein guter Lehrer

In den letzten Jahren ist es immer schwieriger geworden, diese Arbeit mit Glaubwürdigkeit und guten Gewissens zu machen. Der große Luigi Brenni, ehemaliger Präsident der Road Racing Commission, der Präsident der FIM, den wir leider nie hatten, nannte uns liebevoll die «Skandalpresse».

Damals war es möglich, eine Indiskretion zu schreiben, sogar eine pikante, ohne in das Wespennest zu stechen, dessen Wut heute durch die sozialen Medien entfesselt wird. Aus diesem Grund gibt es «Skandalera» – ein Spitzname, den mir Barry Sheene liebevoll gab – nicht mehr. Ich wäre nie in der Lage, den vielen Tausenden von Menschen zu antworten, die, ohne jemals im Fahrerlager gewesen zu sein, ohne persönliche Beziehungen zu haben, meinen, sie hätten das Recht, über die Handlungen anderer zu urteilen.

Wie immer in diesen 46 Jahren hat mir Günther Wiesinger den Weg gewiesen. Man kann und muss mit Kollegen rivalisieren, aber sie sind auch die ersten, die uns die besten Erkenntnisse vermitteln. Neben ihm habe ich viel von meinem brüderlichen Freund Juan Porcar gelernt, der mich bei vielen Abenteuern und Wettbewerben wie der Paris-Dakar begleitet hat. Von Carlo Canzano, Rivale und Freund der Gazzetta dello Sport, von Renato D'Ulisse und Dario Torromeo vom Corriere dello Sport, mit denen ich die Formel-1-Jahre verbrachte.

Es ist seltsam, wenn man zurückblickt und sieht, wie weit wir gekommen sind. Wie viele Grands Prix waren es? Ich habe sie nie gezählt, und ich habe auch nicht allzu viele Memorabilien in meinem Atelier. Ein Lawson-Helm, einer von Biaggi.

Ich kann mich nicht so prächtig und unwiderruflich in den Ruhestand verabschieden, wie Günther. GPOne.com ist zwar erwachsen geworden, aber wie bei allen modernen jungen Menschen braucht es noch einige Anregungen, und so fürchte ich, dass die Leser mich noch eine Weile werden ertragen müssen, wenn auch nicht permanent.

Ich habe bereits begonnen, meine Verpflichtungen zu reduzieren, aber nicht, weil ich den Motorradrennsport nicht mehr leidenschaftlich liebe: Ich brauche mehr Zeit, um ein paar Runden in Vallelunga zu drehen, auch wenn ich eine Sanduhr brauche, um die Zeit zu nehmen. Und dann ist da noch die Verpflichtung, wieder mindestens einen Halbmarathon zu laufen.

An der Schwelle zu 70 kann ich es mir nicht nehmen lassen, bei den nächsten Tests in Malaysia dabei zu sein, zusammen mit Matteo, um die neuen Motorräder und Marc Márquez auf der Ducati zu sehen, aber dann werde ich nicht nach Katar fahren. Tests sind Lust, Katar wäre Arbeit, und seit einiger Zeit mache ich gleichzeitig noch etwas anderes: Ich ziehe eine ganze Generation von Motorradjournalisten heran.

Jeder, der für «GPOne» gearbeitet hat, wird für immer ein #gponer bleiben. Ich ziehe es daher vor, nur einen zu erwähnen, der in meinem Herzen geblieben ist und von dem ich glaube, dass er heute eine wichtige Rolle im Fahrerlager gespielt hätte: Luca Semprini.

Lieber Günther, natürlich werden wir uns wiedersehen. Nicht nur große Champions können ihren Ruhestand unterbrechen, auch Journalisten können das tun. Nichts währt ewig, außer die Leidenschaft für den Sport. Und nun werde ich versuchen, einen Titel zu finden für das, was kein «Lebewohl» von einem großen Journalisten ist, sondern ein «Auf Wiedersehen».