Live: Der neue Look von Rossis VR46 Racing Team

Wie sich der neue Titelsponsor Pertamina Enduro auf das Design des VR46 Racing Teams und damit die Desmosedici GP23 von Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio auswirkt, sehen Fans auf SPEEDWEEK.com im Livestream.

Nachdem Ducati die Werksauftritte für die MotoGP- und die Superbike-WM sowie das neue Motocross-Projekt aus Borgo Panigale am Montag in Madonna di Campiglio vorgestellt hat, geht es wieder zurück nach Riccione: Pertamina Enduro VR46 Racing setzt am heutigen Mittwoch im Kongresszentrum Palariccione den Reigen der traditionellen Teamvorstellungen fort.

Das Motto «FLUO STREAM» lässt erahnen, dass das für Valentino Rossi und VR46 typisch grelle Neongelb auch mit dem neuen Namensgeber für die kommenden drei Saisons, dem indonesischen Mineralölkonzern Pertamina, eine entscheidende Rolle im Design spielen wird.

Den exakten Look der frisch lackierten Desmosedici GP23 enthüllen der letztjährige WM-Dritte Marco Bezzecchi und Neuzugang Fabio Di Giannantonio ab 15 Uhr, das Live-Programm im Stream beginnt eine halbe Stunde früher.

Die VR46-Teamvorstellung ab 14.30 Uhr im Livestream: