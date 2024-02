Valentino Rossi präsentiert hochkarätiges Programm

FIA WEC, GT World Challenge Europe Endurance Cup, GT World Challenge Europe Sprint Cup und die 12h Bathurst – BMW M-Werksfahrer Valentino Rossi bestreitet 2024 ein hochkarätiges Rennprogramm im WRT-Team.

Valentino Rossi geht in diesem Jahr in seine zweite Saison als offizieller Werksfahrer von BMW M Motorsport. Bei der traditionellen Winter Party des belgischen WRT-Rennstalls wurde das Rennprogramm des neunmaligen Motorradweltmeisters präsentiert.

«Il Dottore» wird mit dem Erfolgsrennstall – WRT gewann in den letzten Jahren nicht weniger als 59 Titel und feierte unzählige Rennsiege – ein hochkarätiges und umfangreiches Rennprogramm am Steuer eines BMW M4 GT3 absolvieren. Rossi wird dabei hauptsächlich in der Langstreckenweltmeisterschaft und der GT World Challenge Europe zum Einsatz kommen.

Sein Saisonbeginn ist dabei bereits in zwei Wochen. Gemeinsam mit Maxime Martin und Raffaele Marciello wird er bei den legendären 12h Bathurst zum Einsatz kommen. Der Start wurde von BMW bereits vor einigen Wochen kommuniziert.

Fix war ebenfalls, dass Rossi in diesem Jahr erstmals in der FIA WEC an den Start gehen wird. Mit Maxime Martin aus Belgien und Ahmad Al Harthy aus dem Oman stehen nun seine Teamgefährten fest.

In der GT World Challenge Europe wird Rossi den kompletten Endurance Cup bestreiten. Mit Maxime Martin und BMW-Neuzugang Raffaele Marciello, der als einer der weltweit besten GT3-Piloten gilt, wird Rossi die fünf Langstreckenrennen in der SRO-Meisterschaft bestreiten.

Gemeinsam mit Martin bestreitet er zudem zwei Veranstaltungen des GT World Challenge Europe Sprint Cup. Das Duo wird in Brands Hatch und Misano die Sprintrennen bestreiten. Im Vorjahr fuhren Rossi und Martin im italienischen Misano ihren ersten gemeinsamen Gesamtsieg ein, nachdem sie zuvor beim Saisonauftakt in Brands Hatch ihren ersten Podestrang einfahren konnten.

Valentino Rossi: «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Programm für 2024 und kann es kaum erwarten, loszulegen. In der Fanatec GT World Challenge werde ich den Endurance Cup zusammen mit Maxime und Lello bestreiten, zwei fantastischen Fahrern, und ich denke, wir können sehr stark sein. Außerdem werde ich mit Maxime zwei Rennen des Sprint Cups bestreiten, in Misano und Brands Hatch, zwei Strecken, auf denen wir letztes Jahr sehr gut waren. Die WEC wird neu für mich sein, ich werde gemeinsam mit Maxime und Ahmad fahren und ich bin gespannt auf das Hauptrennen in Le Mans und an Orten wie Austin und São Paulo anzutreten. Eine ganz neue Erfahrung für mich und hoffentlich werden wir konkurrenzfähig sein.»