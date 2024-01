Super: Valentino Rossi bleibt 2024 BMW M-Werksfahrer

Valentino Rossi wurde auch für die Saison 2024 im offiziellen Werksfahrerkader von BMW M bestätigt und wird weltweit an GT3-Rennen teilnehmen. Insgesamt 22 illustre Namen umfasst der offizielle Kader der Marke.

Das Werksfahrer-Aufgebot von BMW M Motorsport für die Saison 2024 ist komplett. Insgesamt 22 hochklassige Piloten aus zwölf Nationen gehen als BMW M Werksfahrer weltweit an den Start. Mit Raffaele Marciello und Robin Frijns stoßen zwei erstklassige Neuzugänge hinzu. Die nordamerikanischen Werksfahrer Bill Auberlen, Robby Foley und Madison Snow zählen 2024 ebenfalls zum festen Aufgebot.

2023 war der neunmalige Motorradweltmeister Valentino Rossi erstmals als offizieller Werksfahrer von BMW an den Start gegangen. Gemeinsam mit Maxime Martin fuhr er beim GT World Challenge Europe Sprint Cup auf seiner Heimstrecke in Misano einen vielumjubelten Sieg ein. Weitere Podestplätze in der hochkarätigen SRO-Rennserie unterstrichen eine starke Saison von «Il Dottore». Auch 2024 wird Rossi folgerichtig zum offiziellen Fahrerkader der Marke aus München gehören.

Rossi wagt 2024 den Schritt in die Langstreckenweltmeisterschaft (FIA WEC). Für WRT wird er in der neuen LMGT3-Klasse starten. Zudem ist sein Start im Februar bei den legendären 12h Bathurst gesichert.

Zudem gilt der Start des legendären Italieners im GT World Challenge Europe Endurance Cup als sicher. Ob er zudem weiterhin im GT World Challenge Europe Sprint Cup startet, ist derzeit noch unklar.

Raffaele Marciello und Robin Frijns kommen hochdekoriert mit zahlreichen Erfolgen bei Langstreckenrennen und Titeln in verschiedenen Rennserien zu BMW M Motorsport. Sie werden in der FIA World Endurance Championship mit dem BMW M Hybrid V8 um Gesamtsiege kämpfen, sind aber auch im GT3-Sport wertvolle Verstärkungen. Diese Vielseitigkeit zeichnet das komplette Aufgebot an BMW M Werksfahrern aus.

Neben den beiden Neuzugängen werden die ehemaligen DTM-Meister René Rast, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann und Dries Vanthoor für BMW mit dem M Hybrid V8 in der Topklasse der FIA WEC starten. Die weiteren Programme der Werksfahrer – darunter das DTM-Programm von BMW – werden zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

Andreas Roos, Leiter BMW M Motorsport: «Wir gehen mit einem sportlich erstklassigen, vielseitigen und hochmotivierten Aufgebot an BMW M Werksfahrern in eine extrem intensive Rennsport-Saison 2024. Die Zahl von 22 Fahrern mag auf den ersten Blick groß erscheinen, aber bei dem umfangreichen Programm, das wir weltweit absolvieren, wird jeder Einzelne sehr wertvoll für uns sein. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, einen ohnehin schon hochkarätigen Kader mit Top-Fahrern wie Robin Frijns und Raffaele Marciello noch einmal zu verstärken. Zudem zählen ab dieser Saison auch unsere nordamerikanischen Werksfahrer Bill Auberlen, Robby Foley und Madison Snow zum festen Aufgebot, was den hohen Stellenwert unseres Engagements in den USA unterstreicht.»

Der Kader im Überblick:

Name - Nationalität - Geburtsdatum - BMW Fahrer seit

Bill Auberlen - USA - 12.10.1968 - 1996

Connor De Phillippi - USA - 25.12.1992 - 2018

Philipp Eng - AUT - 28.02.1990 - 2016

Augusto Farfus - BRA - 03.09.1983 - 2007

Robby Foley - USA - 20.07.1996 - 2021

Robin Frijns - NED - 07.08.1991 - 2023

Dan Harper - GBR - 08.12.2000 - 2020

Max Hesse - GER - 23.07.2001 - 2020

Jens Klingmann - GER - 16.07.1990 - 2014

Jesse Krohn - FIN - 03.09.1990 - 2014

Raffaele Marciello - SUI - 17.12.1994 - 2024

Maxime Martin - BEL - 20.03.1986 - 2023

René Rast - GER - 26.10.1986 - 2023

Valentino Rossi - ITA - 16.02.1979 - 2023

Madison Snow - USA - 26.12.1995 - 2022

Bruno Spengler - CAN - 23.08.1983 - 2012

Sheldon van der Linde - RSA - 13.05.1999 - 2019

Dries Vanthoor - BEL - 20.04.1998 - 2023

Neil Verhagen - USA - 18.02.2001 - 2020

Charles Weerts - BEL - 01.03.2001 - 2023

Marco Wittmann - GER - 24.11.1989 - 2012

Nick Yelloly - GBR - 03.12.1990 - 2019