Aleix Espagaró (Aprilia): Ein McLaren um 320.000 Euro

Aprilia-MotoGP-Held Aleix Espargaró holte sich vor der Abreise zu den MotoGP-Tests in Doha zu Hause noch eine ganz besondere Motivation und ist nun ein McLaren-Fahrer.

Aleix Espargaró hat sich dieser Tage einen ganz besonderen Wunsch erfüllt. Der 34-Jährige Katalane mit Wohnsitz Andorra gilt ja als Autonarr und hat in seinen Garagen etliche sehr exklusive Fahrzeuge eingeparkt – unter anderem einen luftgekühlten Youngtimer-Porsche der Serie 993 aus den 1990er-Jahren. Nun hat Aleix seinen Fuhrpark um ein weiteres edles Stück erweitert. Der ältere der Espargaró-Brüder hat sich nämlich einen nagelneuen McLaren 750S Cabrio zugelegt.

Das edle Fahrzeug hat der Aprilia-Fahrer vergangene Woche beim iberischen Lizenzhändler in Barcelona abgeholt. Mit dabei war die gesamte Familie mit Gattin Laura und den Zwillingen Max und Mia. Espargaró orderte den Sportwagen in der Farbkombination Orange und Schwarz, so wie die Autos im Moment auch in der Formel 1 unterwegs sind.

Die technischen Daten des McLaren-Renners sind beeindruckend. Der V8-Motor mit vier Liter Hubraum leistet 750 PS. Der Preis des Supersportwagen liegt in dieser Konfiguration bei etwas mehr als 320.000 Euro. Espargaró kommentierte angesichts der Farbe launig: „«Ich hab mir eine Papaya gekauft! Ich fühle mich ein wenig wie Lando Norris.» Die Farbe wurde übrigens einst von Bruce McLaren selbst ausgesucht.

Im Zuge der Übernahme in Barcelona besuchte Aleix auch die toll ausgestatteten Schauräume des dazugehörigen Museums, wo neben den Fahrzeugen auch originale Overalls und Helme ehemaliger Formel 1-Stars zu sehen sind. Bei der Sitzprobe in der angepassten Schale in seinem McLaren nahm dann auch Sohn Max stolz neben dem Papa Platz.

Für Espargaro, der 2023 in Silverstone und Barcelona gewinnen konnte, geht der MotoGP-Countdown am Montag und Dienstag mit den Tests in Doha in die Schlussphase. Der MotoGP-WM-Auftakt auf dem Losail Circuit geht dann am 10. März unter Flutlicht über die Bühne. Für Aleix wird es die achte Saison bei Aprilia.