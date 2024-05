Freddie Spencer trägt die Hauptlast der Anfeindungen

Johann Zarco nahm nach dem MotoGP-Rennen in Jerez Freddie Spencer ins Visier, den Vorsitzenden der FIM-Stewards und die Hassfigur Nummer 1 der Fahrer. Dafür wurde der Franzose aus dem Raum geworfen.

Wenn Fahrer vor die FIM-Stewards gerufen werden, werden sie für gewöhnlich in die Schranken gewiesen und ihnen wird vielleicht eine Geldbuße oder eine andere Strafe auferlegt. Allerdings bekommen sie immer die Chance, ihren Standpunkt darzulegen.

Veteran Johann Zarco stellte das in Jerez auf den Kopf. So war es der Franzose, bekannt für seine Redegewandtheit und ausführlichen Äußerungen, der verbal austeilte und dafür vor die Tür gesetzt wurde.

Zarco nahm Freddie Spencer, den Vorsitzenden der Stewards und die Hassfigur Nummer 1 der Fahrer, ins Visier. Zarco ist zwar derjenige, der sich am deutlichsten geäußert hat, aber er ist bei weitem nicht der Erste, der sich gegen das ehemalige Rennfahrergenie auflehnt. Mit 33 ist er nicht der älteste Fahrer in der Startaufstellung – Aleix Espargaro (ebenfalls einer, der zu vielem eine Meinung hat) ist knapp ein Jahr älter und hat mehr GP-Starts. Aber der Franzose hat seine beiden Moto2-Titel und ein mindestens ebenso klares Verständnis für Ethik im Rennsport, für Recht und Unrecht.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Jerez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia und Marc Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Aleix Espargaró und Johann Zarco © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Jorge Martin und Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia und Marc Márquez © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Brad Binder und Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Und nachdem er seine Rennfahrerkarriere mit einem Zweijahresvertrag bei Honda verlängert hat, wahrscheinlich seinem letzten, hat er es nicht nötig, sich irgendwo einzuschmeicheln oder ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Seltsamerweise war der Auslöser für seinen Ärger nicht eine Strafe, sondern das Ausbleiben einer Strafe. Für ihn war das ein Zeichen von Schwäche, weil die Rennkommissare regelmäßig über- oder unterreagieren.

Freddie hat sich freiwillig der Kritik ausgesetzt, als er 2019 zum Chef der Stewards wurde, um die Funktion des ständig überlasteten Renndirektors zu übernehmen. Überraschenderweise lehnte der 62-Jährige ein Interview nach den Vorkommnissen in Andalusien entschieden ab und verzichtete auf jede Gelegenheit, sich zu erklären. Dieses Verhalten hat den Eindruck von Arroganz verstärkt. Vielleicht zu Unrecht.

Wer (wie ich) alt genug ist, um sich an Freddies aktive Rennsportzeit zu erinnern, wird wissen, dass es komplizierter ist. Freddie war ein Ausnahmekönner – wie Rossi und Marquez in ihren glorreichen Tagen. Er war ein fantastischer Fahrer. Er holte sich 1983 den 500er-Titel von Kenny Roberts (wenn es damals Stewards gegeben hätte, die seine Indiskretion in der letzten Runde in Schweden bestraft hätten, wäre das Ganze anders ausgegangen), 1985 wurde er Weltmeister in der 250er- und 500er-Klasse. Danach ging es mit ihm abwärts – als hätte er das Fahren verlernt.

Er war immer sehr rätselhaft. Eine Geschichte dazu: Sein Team und die Reifentechniker reisten alle zu Vorsaisontests nach Brasilien, aber Freddie tauchte einfach nicht auf.

Als er fast über Nacht vom Superstar zum Außenseiter wurde, war das vielleicht etwas einfacher zu verstehen. Nein, das war es eigentlich nicht. Es hat alles nur noch mysteriöser gemacht.

Zurück in Jerez, als Veteranen-Kollege Espargaro Zarco bei einem misslungenen Überholmanöver aus dem Rennen beförderte. Man hätte erwarten können, dass Espargaro zumindest einen Klaps auf die Finger bekommt und Zarco damit zufriedengestellt wäre – wenn man die Stewards dazu auffordert, die mit ihrer Auswahl an verschiedenen TV-Perspektiven und ihrer Allwissenheit alle Möglichkeiten haben. Dem war nicht so.

«Spencer sah mich an, als wollte er wissen, was ich will», wurde Zarco zitiert. «Er wollte, dass ich mich über Aleix beschwere… er wartete darauf, dass ich das tue. Ich sagte: ‚Ich werde mich nicht beschweren. Frag mich nicht, was du tun sollst.‘ Ich sagte, er sei nicht gut für diesen Job, weil er nicht die richtigen Entscheidungen in den richtigen Momenten trifft. Er ist nicht an der richtigen Stelle.»

Zarco war offensichtlich so vehement, dass er aus dem Raum geworfen wurde. Wie immer gab es Unbeständigkeit an einem für die Stewards sehr arbeitsreichen Wochenende. Joan Mir war zum Beispiel verärgert, dass Marc Marquez nur einen Platz verlieren sollte, nachdem er ihn im Sprint hart gerammt hatte. Im Jahr zuvor war Mir wegen eines ähnlichen Vergehens ein doppelter Long-lap-Penalty auferlegt worden.

Die Stewards mögen gute Gründe für diese Diskrepanz gehabt haben, aber ihre freiwillige Schweigepflicht bedeutet, dass wir es nie erfahren werden. Und Freddie wird weiterhin die Hauptlast der Anfeindungen tragen müssen.