Live-Ticker MotoGP Le Mans: Bagnaia will Revanche

Ab 13.30 Uhr tickert SPEEDWEEK.com den «Michelin Grand Prix de France». Erfahren Sie, wie das MotoGP-Rennen in Le Mans für Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Pedro Acosta und die anderen läuft.

Weil Weltmeister Pecco Bagnaia im Sprintrennen in Le Mans am Samstag nach einem Ausflug in den Kies leer ausging und der ärgste Verfolger Enea Bastianini als Vierter ins Ziel kam, konnte Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) den Vorsprung in der Gesamtwertung mit seinem vierten Saisonsieg, dem dritten in einem Sprint, auf 28 Punkte gegenüber dem neuen Zweiten Bastianini ausbauen.

Die erste Startreihe im Frankreich-GP bilden Martin, Bagnaia und Maverick Vinales. Jeder kann sich ausmalen, dass Bagnaia nach der Sprint-Pleite auf Revanche sinnt. Aus der zweiten Reihe kommen Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi und Aleix Espargaro, in der dritten stehen Pedro Acosta, Fabio Quartararo und Franco Morbidelli.

Marc Marquez, im Sprint nach einer gigantischen ersten Runde am Ende umjubelter Zweiter, steht mit seiner Gresini-Ducati nach verkorkstem Qualifying nur auf Startplatz 13 und hat von dort erneut eine Mammutaufgabe vor sich.



Lesen Sie im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com im Detail, was während der 27 Runden passiert.