MotoGP-Sprint Le Mans: Martin siegt, Bagnaia out

Mit einem Start-Ziel beim Sprint von Le Mans baut der Pramac-Ducati-Pilot seine Führung in der MotoGP-Weltmeisterschaft aus. Während Marc Márquez noch aufs Podium stürmt, scheidet Pecco Bagnaia aus.

Vor einer tosenden Menge in Le Mans machte sich ein vollzähliges Feld von 22 MotoGP-Piloten auf den Weg in die Besichtigungsrunde.

Die großen Überraschungen blieben in den Qualifyng-Sitzungen zum Frankreich-Gran Prix aus. Jorge Martin hatte sich mit der schnellsten Runde aller Zeiten die Pole-Position geholt. Direkt neben ihm Weltmeister und auch erster Verfolger in der WM – Pecco Bagnaia. Mit Aprilia-Werkspilot Maverick Vinales hatte sich ein weiterer Sieger der laufenden Saison in eine gute Lage gebracht.

Dahinter wurde es grell. Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi hatten die Ducati-Renner der VR46-Academy auf die Ränge vier und fünf gefeuert. Alle Augen der Fans gingen auf Reihe drei, in der sich neben Super-Rookie Acosta Frankreichs Held Fabio Quartararo die beste Startposition der Saison erstritten hatte. Landsmann Johann Zarco ging den Sprint von Le Mans auf der LCR-Honda von 15.Stelle an.

Völlig daneben gingen die Qualis für den achtfachen Champion Marc Márquez. Die Gresini-Ducati mit der #93 tauchte im Grid erst an 13. Stelle auf. Völlig verheerende lief es für den zu Beginn des Jahres extrem starken Brad Binder. Der KTM RC16-Pilot startete in Le Mans vom letzten Platz.

Punkt 15 Uhr schossen sich die MotoGP-Superstars in die Umlaufbahn der legendären Rennbahn. In einer extrem spektakulären Startphase sortierte sich das Feld komplett neu. Während Jorge Martin die erste Schikane als Erster verließ, war Pecco Bagnaia ins Nichts zurückgefallen. Die Nummer 1 wurde noch in der ersten Runde von Brad Binder überholt. Bezzecchi war Platz zwei geschossen und auch Aleix Espargaro kam als Dritter sehr gut in den Sprint. Top auch Marc Márquez. Unglaublich, aber wahr, hatte der Spanier in der ersten Runde zehn Positionen gut gemacht

In der dritten Runde Entsetzen in der Ducati-Box; Pecco Bagnaia war durchs Kiesbett gegangen. Wenig später parkte der Weltmeister sein Bike in der Box. Over and out für Bagnaia.

Nach fünf Runden hatte sich das Chaos sortiert. Der «Martinator» lag knapp eine Sekunde vor «Bez» und «MM93», denn Espargaro musste einen Long-Lap-Penalty absitzen. Auf Platz vier Maverick Vinales. Dahinter ein enger Kampf mit Fabio Di Giannantonio, Jack Miller und Pedro Acosta.

Quartararo und Zarco lagen zur Rennmitte auf den Positionen 11 und 13. Mit fassungsloser Miene musste Bagnaia von der Box aus mit ansehen, wie Jorge Martin den Sprint kontrollierte und sich Márquez an Bezzecchi heranarbeitete. Doch einen Angriff konnte sich der Gresini-Pilot sparen, denn «Bez» schmiss die gelbe Ducati drei Runden vor Schluss von der Piste.

In der vorletzten Runde hatte Martin einen sicheren Vorsprung auf Márquez von 2,2 sec. herausgefahren. Der Spanier gewinnt den Sprint in Le Mans vor Marc Márquez und Maverick Vinales.

In der zweiten Welle brausten Enea Bastianini, Aleix Espargaro und Pedro Acosta über die Ziellinie. Jack Miller feiert nach dem unperfekten Quali mit Position acht einen guten Sprint. Direkt vor ihm die einzig verbliebene VR46-Ducati mit «Diggia».

Eine saubere Vorstellung bot Trackhouse-Youngster Raul Fernandez als Neunter. Der junge Spanier nahm Fabio Quartararo (10.) den letzten WM-Zähler weg. Der Jubel der Franzosen galt auch Johann Zarco. Zwar blieb der Rountinier als 13. ohne WM-Zähler, doch der LCR-Pilot besiegte Alex Márquez, Brad Binder und war bester Honda-Pilot.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Le Mans (11. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,694 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +2,280 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,174

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,798

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,698

6. Pedro Acosta (E), KTM, +9,185

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,190

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,516

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +12,257

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,699

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,492

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,578

13. Johann Zarco (F), Honda, +16,439

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,816

15. Brad Binder (ZA), KTM, +16,969

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,123

17. Augusto Fernández (E), KTM, +23,618

18. Luca Marini (I), Honda, +27,854

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 7 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 9 von 42 Rennen:

1. Martin, 104 Punkte. 2. Bastianini 76. 3. Bagnaia 75. 4. Acosta 73. 5. Viñales 70. 6. Marc Márquez 69. 7. Binder 59. 8. Aleix Espargaró 44. 9. Di Giannantonio 37. 10. Bezzecchi 36. 11. Alex Márquez 27. 12. Quartararo 25. 13. Miller 24. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 13. 16. Mir 12. 17. A. Fernández 10. 18. Pedrosa 7. 19. Morbidelli 6. 20. Rins 6. 21. Zarco 5. 22. Nakagami 4. 23. Marini 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 145 Punkte. 2. KTM 99. 3. Aprilia 89. 4. Yamaha 27. Honda 13.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 151 Punkte. 2. Aprilia Racing 114. 3. Prima Pramac Racing 110. 4. Gresini Racing 96. 5. Red Bull GASGAS Tech3 83. 6. Red Bull KTM Factory Racing 83. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 73. 8. Trackhouse Racing 36. 9. Monster Energy Yamaha 31. 10. Repsol Honda Team 12. 11. LCR Honda 9.