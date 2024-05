Francesco Bagnaia blieb keine Wahl: Aufgabe!

Zum zweiten Mal hintereinander konnte MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia keine Punkte im Sprintrennen holen. In Le Mans zwang ihn ein Problem mit seiner Ducati, das Rennen vorzeitig aufzugeben.

Weltmeister Francesco Bagnaia erlebte ein katastrophales Sprintrennen. Vom Start weg kam er mit seiner Ducati nicht vom Fleck und fand sich im Mittelfeld wieder. In der dritten Runde ging er in der Musée-Kurve weit und fuhr ins Kiesbett, konnte einen Sturz aber verhindern. Frustriert steuerte er die Box an und musste zusehen, wie sich sein ärgster Titelrivale Jorge Martin (Ducati) den Sprint-Sieg holte.

Mit der zweiten Startposition war die Ausgangslage auf einen packenden Zweikampf mit WM-Rivale Martin gegeben. Vom Start weg verlor Bagnaia zahlreiche Plätze und wurde durchgereicht bis auf die 15. Position. Einen solch schlechten Start ist man von ihm normalerweise nicht gewohnt. In Runde 3 steuerte er die Box an, nachdem er zuvor einen Sturz in Kurve 7 verhindern konnte. Was ist passiert?



«Keine Ahnung. Schon in der Aufwärmrunde merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Beim Start hatte ich einen Wheelie, von da an ging es bergab. In Kurve 6 klappte mir das Vorderrad ein, die nächste Kurve bin ich zu weit gegangen. Nichts lief zusammen», äußerte sich der frustrierte Weltmeister vor den versammelten Journalisten.



Bagnaia fuhr die Box in der dritten Runde an und beendete das Rennen vorzeitig. Das hatte einen triftigen Grund: «Es war zu gefährlich, mit diesem Motorrad weiter zu fahren. Um unser Problem zu verstehen, wäre es gut gewesen, Daten zu sammeln und das Rennen zu beenden. In diesem Fall war es aber besser aufzugeben. Ich habe gepusht bis zu dem Augenblick, an dem ich beinahe gestürzt wäre.»

Es gab Diskussionen, dass das Ride Height Device nicht funktionierte. «Nein. Die Devices haben alle funktioniert. Ich kann es nicht genau erklären, was schief gelaufen ist, wir müssen das Problem erst richtig verstehen.»

Eine mögliche Erklärung liefert der Jerez-Sieger trotzdem, denn seine erste Ducati GP24 war nach einem Sturz im Qualifying 2 für den Sprint nicht einsatzfähig. «Wir mussten nach dem Sturz heute Mittag auf das zweite Bike wechseln. Es ist uns wohl nicht gelungen, das Ersatzmotorrad genauso einzustellen wie das erste Bike. Mein Team überprüft alles.»

Mit der Sprint-Nullnummer verliert er 12 Punkte auf Jorge Martin und ist hinter seinem Teamkollegen Enea Bastianini nur noch Dritter in der Gesamtwertung. In Jerez konnte er Punkte auf Martin gut machen, nun ist Bagnaia der Leidtragende. «Es ist noch eine lange WM. Zuletzt hatte Jorge Pech, diesmal ich. Wir haben die Pace für die Top-2, und das ist unser Ziel für Sonntag.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Le Mans (11. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,694 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +2,280 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,174

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,798

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,698

6. Pedro Acosta (E), KTM, +9,185

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,190

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,516

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +12,257

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,699

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,492

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,578

13. Johann Zarco (F), Honda, +16,439

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,816

15. Brad Binder (ZA), KTM, +16,969

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,123

17. Augusto Fernández (E), KTM, +23,618

18. Luca Marini (I), Honda, +27,854

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 7 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 9 von 42 Rennen:

1. Martin, 104 Punkte. 2. Bastianini 76. 3. Bagnaia 75. 4. Acosta 73. 5. Viñales 70. 6. Marc Márquez 69. 7. Binder 59. 8. Aleix Espargaró 44. 9. Di Giannantonio 37. 10. Bezzecchi 36. 11. Alex Márquez 27. 12. Quartararo 25. 13. Miller 24. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 13. 16. Mir 12. 17. A. Fernández 10. 18. Pedrosa 7. 19. Morbidelli 6. 20. Rins 6. 21. Zarco 5. 22. Nakagami 4. 23. Marini 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 145 Punkte. 2. KTM 99. 3. Aprilia 89. 4. Yamaha 27. Honda 13.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 151 Punkte. 2. Aprilia Racing 114. 3. Prima Pramac Racing 110. 4. Gresini Racing 96. 5. Red Bull GASGAS Tech3 83. 6. Red Bull KTM Factory Racing 83. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 73. 8. Trackhouse Racing 36. 9. Monster Energy Yamaha 31. 10. Repsol Honda Team 12. 11. LCR Honda 9.