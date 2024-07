Harte Fakten: Pecco Bagnaia vs. Jorge Martin

In den ersten neun MotoGP-Events und 18 Rennen haben sich Pecco Bagnaia und Jorge Martin zu Dominatoren entwickelt. Zwischen den beiden Ducati-Piloten liegen 10 Punkte. Der nächste Ducati-Star folgt mit großem Abstand.

Am kommenden Wochenende findet auf der traditionsreichen Rennstrecke in Silverstone der Halbzeit-GP zur Saison 2024 statt. Wie auch immer die zehnte Veranstaltung einer bislang kuriosen MotoGP-Kampage ausgeht, sicher ist, dass entweder Doppelweltmeister Pecco Bagnaia oder Jorge Martin die Insel als Führender der Weltmeisterschaft verlassen werden.

Nach neun Veranstaltungen und 18 Wettfahrten sind die beiden Desmosedici-GP24-Piloten aus unterschiedlichen Teams lediglich durch 10 WM-Zähler getrennt. Marc Márquez als Dritter der Meisterschaft fehlen allein auf Martin bereits 46 Zähler. Selbst bei einem Vollausfall des dominierenden Duos in England bei einem gleichzeitigen Doppeltriumph des Spaniers würde sich weder etwas an der WM-Führung noch an der totalen Überlegenheit des Werkes aus Bologna ändern.

In Zahlen ausgedrückt geht der Auftakt der Saison an den «Martinator» aus der unabhängigen Pramac-Mannschaft. Zwar sammelte Weltmeister Bagnaia beim GP-Auftakt in der Wüste von Doha mit dem GP-Sieg mehr Punkte, doch ab Runde 2 war es Martin, der kontinuierlich besser abschnitt als der Rivale aus dem Werksteam.

Kurios verlief dann die vierte Station der Saison in Jerez. Während Martin erneut im Sprint dominierte, flog Bagnaia bereits in Runde 2 von seinem Rennen. Im GP war es andersherum. Auch wenn beide Fahrer je einen Lauf gewannen, nahm Bagnaia wertvolle 13 Punkte mehr aus Jerez mit.

Bei den insgesamt 18 Starts leistete sich Bagnaia vier Ausfälle. Jorge Martin verpasse zwar nur drei Mal eine Zielankunft, doch zwei seiner Ausfälle fanden bei einem GP am Sonntag (Jerez und Sachsenring) statt. Francesco Bagnaias einziger Nuller beim Hauptevent blieb die unrühmliche Kollision mit Marc Márquez beim zweiten GP der Saison in Portimao.

Spannend: Gerade in der ultimativ heißen Phase der Vertragsverhandlungen für 2025 – vor dem GP von Italien in Mugello – zeigt der Spanier seine stärkste Phase. Bei den vier Rennen in Le Mans und Catalunya sammelte die #89 beeindruckende 63 Zähler, Kontrahent Bagnaia mit nur 2 Zielankünften 41 Zähler.

Doch exakt an dem Punkt, als Jorge Martin auf dem Absprung in Richtung WM-Dominator schien, drehte die Startnummer 1 den Spieß wieder um. Bei den Ducati-Festspielen in Mugello holte Bagnaia maximale Punkte – während sich Martin, wenige Stunden vor dem Vertrags-Drama mit Ducati, in der letzten Kurve, von Enea Bastianini gedemütigt, als Dritter fügen musste.

Pecco Bagnaia schlug weiter zu. In Assen der nächste Doppelpack mit zwei Siegen und im Nu war der Vorsprung vor dem Sachsenring-GP dahin. Der Rest ist bekannt. Auch wenn sich Jorge Martin weiterhin als «bester Zweiter» beweisen konnte, dem Druck des Weltmeisters war der Pramac-Pilot in Deutschland nicht gewachsen.

Auch in Deutschland zeigte sich, es kommt immer darauf, im richtigen Moment alles auf eine Karte zu setzen. Denn hätte der Ausflug in den deutschen Osten, mit einem Sieg von Martin im GP und dem Nuller im Sprint geendet, der Spanier wäre als Tabellenführer in den Sommer gestartet. 10 Punkte Vorsprung sind also kein Ruhekissen. Bereits in vier Tagen könnte der Spitzenreiter der MotoGP wieder Jorge Martin heißen.

WM-Stand nach 18 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 212. 3. Marc Marquez 166. 4. Bastianini 155. 5. Vinales 125. 6. Acosta 110. 7. Binder 108. 8. Di Giannantonio 92. 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 79. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 35. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 8. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 315 Punkte. 2. Aprilia 175. 3. KTM 165. 4. Yamaha 48. 5. Honda 23.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 377 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 267. 3. Gresini Racing MotoGP 245. 4. Aprilia Racing 207. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 145. 6. Red Bull KTM Factory Racing 143. 7. Red Bull GASGAS Tech3 127. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 21. 11. Repsol Honda 13.