Test-Offensive: Pedrosa und Espargaro im Einsatz

Espargaro bestreitet in Spielberg am 17. und 18. August den nächsten Wildcard-Einsatz

Dani Pedrosa am heutigen Dienstag bei der Arbeit in Spielberg

Während sich die Rennabteilung der Österreicher auf den Weg in Richtung England macht, hat sich die Testdivision der KTM-MotoGP-Werksmannschaft für einen zweitägigen Test am Red Bull Ring in Spielberg eingerichtet.

Im Einsatz auf der Berg- und Talbahn mit Entwicklungsversionen der KTM RC16 ist mit den beiden Spaniern Dani Pedrosa und Pol Espargaro die erste Fahrergarde der KTM-Testabteilung am Werk. Der zweitägige Test am Dienstag und Mittwoch auf der Hausstrecke des Herstellers aus Oberösterreich – der allererste Rollout zum Projektstart der RC16 fand bereits auf der Traditionspiste in der Steiermark statt – dient einer optimalen Vorbereitung auf das übernächste MotoGP-Event, den großen Preis von Österreich.

Besonderen Stellenwert hat der große Test für Pol Espargaro. Der jüngere Bruder von Aleix, der ab 2025 ebenfalls in die Rolle als Vollzeit-Testfahrer für HRC-Honda wechseln wird, bestreitet in Spielberg in gut zwei Wochen einen weiteren Einsatz als Wildcard-Pilot. Bereits in Mugello hatte sich Pol Espargaro mit einem Entwicklungsträger dem Wettbewerb gestellt und sich dabei mit Platz 17 sehr achtbar verkauft.

Mit vollem Fokus auf die nächste Ausbaustufe der RC16 ist Dani Pedrosa nach Österreich gereist. Bei idealen Bedingungen dreht der 38-Jährige eifrig Runden. Zum Einsatz kommen Experimentalteile einer neuen Aerodynamik. Auch ein völlig neuartiger, großflächiger Fender im zwischen Schwinge und Heck wird bereits erprobt.

Laut gültigem Concessions-Regelwerk steht es dem Werk frei, während der laufenden Saison eine komplett neue Aerodynamik zu homologieren und einzusetzen. Änderungen an der Motorenspezifikationen sind dagegen nicht möglich. Welch hohen Stellenwert die außergewöhnliche Rennstrecke mit vielen schnellen Passagen und brutalen Bremszonen für die Gesamtentwicklung hat, zeigt auch, dass nur eine Woche nach dem Spielberg-GP erneut ein zweitägiger Test auf selbiger Anlage im Testkalender von KTM Factory Racing steht.

Aufgrund der langen Vorlaufzeiten für Teil der Entwicklung ist davon auszugehen, dass bei beiden Spielberg-Tests auch bereits 2025er-Baugruppen zum Einsatz kommen. Pedrosa und Espargaro sind beide in körperlicher bester Verfassung und aufgrund der guten Rahmenbedingungen darf KTM auf einen wertvollen Test mit vielen Daten und Aussagen hoffen.

Noch nicht bekannt ist ob Dani Pedrosa, der bei seinem Wildcard-Renneinsatz in Jerez im April 2024 eine beeindruckende Pace zeigte, wie im vergangenen Jahr auch in Misano in den Rennmodus wechseln wird. Durch die Reorganisation des Rennkalenders finden im September jetzt zwei MotoGP in Folge auf der nach Marco Simoncelli benannten Rennstrecke an der Adria statt.