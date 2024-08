Transfermarkt 2025: Diese Plätze sind noch offen

Immer noch herrscht Bewegung im verrückten MotoGP-Transfermarkt. Vier Jobs sind noch zu vergeben. Kurios: Teamweltmeister Pramac Racing steht für 2025 zwar mit Yamaha, aber noch ohne Piloten da.

Rund um den britischen Grand Prix hat sich die Aufstellung des zukünftigen MotoGP-Aufgebots weiter aufgeklärt. Unmittelbar vor der Reise auf die Insel verkündete Yamaha auch die Vertragsverlängerung mit Alex Rins. Der Spanier, aktuell immer noch angeschlagen nach seinem Crash in Assen, wird die Werks-M1 bis Ende 2026 bewegen.

Erst am heutigen Mittwoch bestätigte die Mannschaft von VR46-Racing aus Tavullia die weitere Verpflichtung von Fabio Di Giannantonio. Der WM-Achte steigt zudem in den Rang der offiziellen Ducati-Piloten auf; «Diggia» erhält in den nächsten beiden Jahren die gleiche Technik wie Pecco Bagnaia und Marc Márquez. An seiner Seite wird der erfahrene Franky Morbidelli auf der GP24 zu sehen sein. Die offizielle Bestätigung aus der VR46-Teamzentrale steht noch aus, es darf aber ein Haken gesetzt werden.

Gleiches gilt auch für Gresini Racing. Denn nachdem alle anderen Plätze auf einer Desmosedici definiert sind, muss der junge Fermin Aldeguer im Team von Nadia Padovani andocken.

Nach den jüngsten Unterschriften sind mit dem Beginn der zweiten Saisonhälfte und damit zu einem sehr frühen Zeitpunkt nur noch vier der 22 Jobs nicht vergeben.

Unbesetzt ist der Platz neben Raul Fernandez bei Trackhouse Racing. Nach letztem Kenntnisstand führt Teamchef Davide Brivio letzte Verhandlungen, um einen der Moto2-Apsiranten an die Aprilia-Kundenmannschaft zu binden. Besonders gute Chancen werden dem WM-Zweiten Ai Ogura und seinem direkten Verfolger Joe Roberts eingeräumt.

Ebenfalls um einen Fahrervertrag muss sich noch Lucio Cecchinello kümmern. Das Fahrerlager-Urgestein hat bis heute nur Johann Zarco an Bord. Bis heute unentschieden ist die Zukunft des zweiten LCR-Piloten Taka Nakagami. Tatsache ist: Der Vertrag des Japaners läuft aus und es gäbe Alternativen zu Nakagami.

Da «Taka» ebenfalls direkt bei Honda unter Vertrag ist, hat der Konzern das letzte Wort. Besonders im Fokus stehen Piloten aus Asien. Neben Ai Ogura könnte auch Somkiat Chantra den Aufstieg schaffen. Chantra, ein Eigengewächs aus der Honda-Idemitsu-Strukur unter Ex-Weltmeister Hiroshi Aoyama, wäre der erste Thailänder, der es bis in die Königsklasse geschafft hat.

Vor der größten Aufgabe steht aktuell das erfolgreichste Team des Jahres 2023. Pramac Racing, ab 2025 mit dem Mandat als offizielles Yamaha-Kundenteam ausgestattet, muss als einzige Mannschaft noch beide Plätze definieren. Besitzer Paolo Campinoti hat Pramac nicht einfach so an die Spitze der unabhängigen Teams geführt. Pramac wird, wenn auch mit technisch zunächst blasserer Visitenkarte, nicht zu unterschätzen sein.

Keine andere Mannschaft hat sich in den letzten Wochen so abgeschottet wie Pramac Racing. Interviewanfragen werden kategorisch abgelehnt. Dass Pramac bei der Neuaufstellung auch an Miguel Oliveira denkt, ist kein Geheimnis. Statt Jack Miller, der stand heute 2025 zumindest als Stammfahrer nicht mehr zu sehen sein wird, sind bei Pramac auch mehrere Rookies auf dem Radar.

Vor dem GP in Misano Anfang September wird es vermutlich keine endgültige Aufstellung der Saison 2025 geben. Der offizielle Testtag nach dem ersten GP an der Adria bietet sich außerdem als Bewährungsprobe für mögliche Kandidaten – nicht nur bei Pramac – an.

Wenig überraschend, werden die Plätze in Teams mit japanischen Renngeräten erst bei einem ausdrehenden Fahrer-Karussell verhandelt. Honda RC213V und Yamaha M1 sind jene Bikes mit den aktuell geringsten Aussichten auf Erfolg, erst recht, wenn es sich nicht um eine reine Werksmannschaft handelt.