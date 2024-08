KTM MotoGP-Projekt als Wohlfühloase: Vertrauen zählt

Die drei neuen MotoGP-Asse im Lager von KTM erhalten für die Saison 2025 eine bestens vertraute Umgebung aufgrund umfangreicher Zugeständnisse – auch mit Sicht auf die wichtigen Crew-Chiefs.

Bei KTM bleibt für 2025 nur in der Ecke von Brad Binder (28) alles beim Alten. Der Südafrikaner hat beim Werksteam aus Österreich einen Vertrag bis ins Jahr 2026 in der Tasche. Nach der Causa um den seit dem Sachsenring abberufenen italienischen Technik-Chef Fabiano Sterlacchini – an seiner Stelle stehen nun Wolfgang Felber und Kurt Trieb als Duo auf der Technik-Kommandobrücke – gewährt KTM seinen Neuankömmlingen im kommenden Jahr wichtige Zugeständnisse.

Youngster Pedro Acosta (20) muss sich 2025 in seiner Ecke nicht groß umorientieren. Der spanische Rookie wird an der Seite seines aktuellen Crewchiefs Paul Trevathan den Sprung von Tech3 in das offizielle Werksteam von Red Bull-KTM vollziehen. Trevathan stammt ursprünglich aus Neuseeland und kam einst über die 250er-Motocross-WM zum Straßenrennsport. Bei Kawasaki im Motocross-Werksteam von Jan de Groot arbeitete Paul auch bereits für den jetzigen KTM-Rennboss Pit Beirer.

Anders ist die Lage bei Enea Bastianini (26). Der Silverstone-Dominator kommt von Ducati zu Tech3-KTM und wird dort wieder seinen Vertrauensmann Alberto Giribuola an die Seite gestellt bekommen. «La Bestia» durfte ja Ende 2022 bei seinem Wechsel ins Werksteam von Ducati Corse Giribuola nicht mit an Bord nehmen, was offensichtliche Anlaufschwierigkeiten brachten. 2025 treffen sich die beiden Italiener nun jedoch wieder bei Tech3-KTM. Zur Erinnerung: In der Saison 2022 holte das Duo bei Gresini drei Siege auf der Kunden-Desmosedici.

Der dritte neue Mann auf der RC16 wird 2025 Maverick Vinales (29) sein. Der erfahrene Spanier bringt ebenfalls seinen Vertrauensmann von Aprilia mit in die neue Aufgabe. Dabei handelt es sich um Manuel Cazeaux, mit dem er bereits in seinem ersten MotoGP-Jahr 2015 bei Suzuki arbeitete und 2016 den ersten MotoGP-Sieg holte. Um die genannten Zugeständnisse im familiären Umfeld von Tech3 für beide neuen Fahrer zu gewährleisten, haben bereits im Frühjahr viele Gespräche stattgefunden, denn auch Team-Besitzer Hervé Poncharal muss intern in seiner Struktur Anpassungen vorbereiten.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, GP-Rennen (4. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 20 Runden in 39:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,931 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,866

4. Marc Márquez (E), Ducati +6,906

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,736

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,514

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,741

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,016

9. Pedro Acosta (E), KTM, +16,386

10. Franco Morbidelli (I), Ducati , +23,609

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,202

12. Jack Miller (AUS), KTM, +25,767

13. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,751

14. Johann Zarco (F), Honda, +26,953

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +37,278

16 Augusto Fernandez (E), KTM, +37,605

17. Luca Marini (I), Honda, +47,507

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,139

- Raúl Fernández (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Brad Binder (ZA), KTM, 1. Runde nicht beendet

– Joan Mir (E), Honda, Aufgabe nach 12 Runden

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 14.