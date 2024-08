Augusto Fernandez: Rettung als Yamaha-Tester?

GASGAS-Retro: Auch Fernandez war in Silverstone in ungewohntem Design am Gas

Der Spanier Augusto Fernandez läuft höchste Gefahr, seinen Platz als Stammfahrer in der MotoGP ab 2025 zu verlieren. Doch in England wurde eine Idee konkret, um den Abstieg in die Moto2 zu verhindern.

Augusto Fernandez beendete die Rennen in Silverstone für das Team Red Bull-GASGAS-Tech3 auf den Rängen 13 (Sprint) und 16, somit blieben ihm WM-Punkte ein weiteres Mal versagt. Der 26-jährige Spanier bekommt weiter kaum einen Fuß auf den Boden und fährt vor allem auch seinem Teamkollegen Pedro Acostea sowie den anderen Pierer-Group-Fahrern jedes GP-Wochenende hinterher.

Die Bilanz des Moto2-Weltmeisters aus der Saison 2022 und siebenfachen Moto2-Siegers liest sich alles andere als rühmlich. In eineinhalb Jahren in der Königklasse mit dem Tech3-Team war für Fernandez Platz 4 in Le Mans 2023 sein klar bestes Einzelergebnis. Mit Position 7 hat er nur ein einziges weiteres einstelliges Sonntags-Ergebnis vorzuweisen. 2024 war bislang Rang 11 in Portimao sein bester Renntag.

Für die Saison 2025 tut sich für den gebürtigen Madrilenen mit Wohnsitz Mallorca nun eine Hintertür auf: Fernandez könnte an Stelle von Cal Crutchlow den Job als Testfahrer bei Yamaha übernehmen. Der 38-jährige Crutchlow war zuletzt beim privaten Yamaha-Test in Mugello auf der Piste, hatte danach jedoch gesundheitliche Probleme und die Stammfahrer Alex Rins und Fabio Quartararo mussten das Pensum daher alleine abspulen. Zuletzt wurde der Brite auch von Remy Gardner vertreten.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Silverstone © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin voran © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Martin und Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini © Gold & Goose Martin, Bastianini, Bagnaia © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini Zurück Weiter

Fakt ist: Die Japaner benötigen für ihr Aufholjagd dringend verlässliche und vor allem auch hungrige Manpower. Dies ist bei Fernandez, der mit der MotoGP noch nicht abgeschlossen hat, durchaus der Fall. Und: Durch einen Job als Yamaha-MotoGP-Tester könnte Fernandez per Wildcard aktiv bleiben – und so sich so auch danke seiner jungen Jahre weiter im Spiel halten.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, GP-Rennen (4. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 20 Runden in 39:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,931 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,866

4. Marc Márquez (E), Ducati +6,906

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,736

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,514

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,741

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,016

9. Pedro Acosta (E), KTM, +16,386

10. Franco Morbidelli (I), Ducati , +23,609

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,202

12. Jack Miller (AUS), KTM, +25,767

13. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,751

14. Johann Zarco (F), Honda, +26,953

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +37,278

16 Augusto Fernandez (E), KTM, +37,605

17. Luca Marini (I), Honda, +47,507

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,139

- Raúl Fernández (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Brad Binder (ZA), KTM, 1. Runde nicht beendet

– Joan Mir (E), Honda, Aufgabe nach 12 Runden

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 25.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 14.