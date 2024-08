Trackhouse Racing plant für 2025 fix mit einem Rookie

Während auf der Piste um die beste Ausgangslage für den morgigen Jubiläums-GP gekämpft wird, verhandeln die Manager die letzten freien Plätze. Seit heute ist bekannt: Trackhouse setzt auf einen Moto2-Piloten.

Mit Raul Fernandez ist bereits eine feste Größe für die Zukunft gesetzt – der Spanier unterschrieb jüngst mit dem US-Team eine Vereinbarung bis einschließlich 2026 – ist die zweite Stelle bei Trackhouse Racing für den attraktiven Arbeitsplatz auf einer Aprilia RS-GP noch unbesetzt.

Gegenüber SPEEDWEEK.com bestätigte Manager Davide Brivio, den das Trackhouse-MotoGP-Projekt zur Rückkehr in die Zweirad-Szene bewegt hatte, erstmals, dass sich die Verhandlungen für den zweiten Platz im Team für die Saison 2025 nun ausschließlich um einen Rookie drehen. Der extrem erfahrene Italiener sagte in Silverstone: «Wir sind für den zweiten Platz bereits in sehr konkreten Gesprächen. Sicher sagen kann ich heute aber nur, dass sich alle Optionen um einen Piloten aus der Moto2 drehen.»

Einen Namen wollte Brivio nicht nennen. Doch die Top-Akteure der mittleren Klasse sind keine Geheimnisse. Nach aktuellem WM-Stand kommen sowohl die beiden Boscoscuro-Piloten des spanischen MSi-Teams Sergio Garcia und Ai Ogura, der sich in England die Moto2-Pole sicherte, in Frage. Bestätigt wurde zudem bereits, dass auch der Amerikaner Joe Roberts Verhandlungen mit der US-Struktur unter europäischem Management führt.

Unter Marketing-Gesichtspunkten dürfte Sergio Garcia als weiterer Spanier die geringsten Chancen auf eine schnellen MotoGP-Aufstieg haben – Roberts die besten. Aus sportlicher Sicht gibt es gute Gründe alle drei Spitzenreiter der Moto2.

Die Aussage von Davide Brivio bestätigt auch eine Anpassung der Strategie. Während man zunächst auf maximale Expertise zur Weiterentwicklung des jungen Projektes Wert legte, so ist jetzt zumindest ein Platz offen für einen Neueinsteiger.