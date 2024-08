MotoGP auf dem Red Bull Ring: Umfangreiches Programm

Kommendes Wochenende steigt auf dem Red Bull Ring die große MotoGP-Party. Beim Motorrad Grand Prix von Österreich 2024 gibt es viele Highlights – auch neben der Rennstrecke. Tickets sind noch verfügbar.

Die Königsklasse des Motorrad-Rennsports ist im Anflug auf Österreich. Auf dem Red Bull Ring können Fans nicht nur die weltbesten Motorrad-Rennfahrer anfeuern, sondern auch den österreichischen Moto3-Wildcard-Fahrer Jakob Rosenthaler.

Zudem gibt es wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm. Dazu zählen Treffen mit den WM-Stars und viele Highlights mit Konzerten und Stunt Shows in der MotoGP Bike City. Dort findet am Samstag erstmals die Siegerehrung des MotoGP-Sprintrennens inmitten der Fans auf der Eventbühne statt.

MotoGP-Fahrer schwingen sich aufs Moped

Los geht’s mit der «MopedGP»-Premiere und dem Pit Lane Walk am Donnerstag. Dabei haben Fans und Freunde des Mopedfahrens die Chance, ein paar Runden auf dem Grand-Prix-Kurs zu drehen. Nicht nur hunderte Moped-Fahrer werden das Rennwochenende einläuten, sondern auch einige MotoGP-Helden. Wer live erleben möchte, wie sich Brad Binder, Jack Miller, Marc und Álex Márquez, Jorge Martín oder Miguel Oliveira mit nur wenigen PS in die Kurven legen, kann die Stars auf der geöffneten Tribüne anfeuern.

Beim Pit Lane Walk werden Wochenendticket-Besitzern Einblicke in die Boxen der Teams gewährt.

WM-Stars hautnah

Von Donnerstag bis Samstag kommen die WM-Stars in der MotoGP Bike City beim «Meet the Riders» zu den Fans. Zusätzliche Chancen auf Erinnerungsfotos und Autogramme gibt es am Samstag und Sonntagvormittag beim «Hero Walk am Styrian Green Carpet» vor dem Welcome Center des Red Bull Ring.

Nach dem MotoGP-Sprintrennen am Samstag fahren die Top-3-Piloten mit ihren Bikes direkt von der Grand-Prix-Strecke in die MotoGP Bike City. Inmitten des Publikums lassen sie sich bei der Siegerehrung auf der Eventbühne feiern. Am Sonntagvormittag wird Fabio Wibmer Autogramme geben und gemeinsam mit Dani Pedrosa über seine Erfahrung auf einem MotoGP-Bike sprechen. So hat sich der Zweirad-Artist auf das Wochenende vorbereitet: www.redbull.com/fabio-wibmer-motogp

Live-Acts, Stunt Shows & Air Displays

Am Freitag- und Samstagabend gehört die Bühne der MotoGP Bike City ganz den Live-Acts. Für Festival-Feeling sorgen Alexander Eder, Granada sowie die Coverbands «U2 TRIBUTE –Achtung Babies» und «KISS FOREVER». Tagsüber nehmen von Freitag bis Sonntag Red Bull Masters of Dirt FMX Shows das Zepter in die Hand. Spektakuläres zu sehen gibt es auch bei zahlreichen Adrian Guggemos Trial Stuntshows.

Nachdem Dario Costa am Samstag mit seiner Zivko Edge 540 den Luftraum über dem Red Bull Ring erobert, begeistern die Flying Bulls das Publikum am Sonntag mit ihrem legendären Air Display. Das gesamte Programm für die Rennstrecke und für die MotoGP Bike City ist unter www.redbullring.com/motogp zu finden.

Wer noch immer keine Tickets hat, kann bis Freitagmittag online und ab Donnerstag vor Ort an den Tageskassen zuschlagen. Alle Infos zum «Motorrad Grand Prix von Österreich 2024» und Tickets gibt es unter www.redbullring.com

Tipps für die Anreise gibt es hier!