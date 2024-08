MotoGP-Elite beim Mega-Konditions-Test

© Espargaro privat Fit nach Österreich: Etliche GP-Piloten beim Rad-Marathon in Andorra

Aprilia-Held Aleix Espargaro lockte am Sonntag einige seiner Motorrad-Kumpels und MotoGP-Athleten zu einem besonderen Radmarathon. Mit am Start in Andorra waren Jorge Martin, Alex Rins und Collin Veijer.